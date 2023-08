Notizie errate sui flussi al Gino Lisa di Foggia, nota congiunta Naturale – Lovecchio

Foggia – In seguito a notizie palesemente errate, divulgate in un servizio dall’emittente televisiva Telenorba, la senatrice Gisella Naturale, vicepresidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e l’ onorevole Giorgio Lovecchio, vicepresidente della Commissione Finanze commentano l’accaduto:

“Fare informazione è una cosa seria.

Ci meraviglia molto quel che è accaduto con l’emittente Telenorba, da sempre fonte autorevole di notizie, che però stavolta ha diffuso dati palesemente falsi sul flusso dei passeggeri all’aeroporto Gino Lisa di Foggia.

20 al giorno – come dicono dalla redazione di Conversano – è una cifra senza dubbio venuta fuori da uno strano conto, poiché il dato sarebbe pari a circa 125 passeggeri al giorno, per arrivare poi ad un dato piu specifico, quello estivo di luglio, dove la media salirebbe a circa 200 passeggeri al giorno, come ribadito anche dal comitato “Vola Gino Lisa”.

Uno zero in meno che però costa molto, perché ne va dell’immagine di un territorio già sin troppo bistrattato soprattutto nell’estate in cui, proprio grazie allo scalo aeroportuale, una nuova fetta di mercato si insinua in quella già ampia del territorio di Capitanata.

Peccato che questa notizia falsa giunga da un’emittente che, in ambito locale e grazie al corrispondente da Foggia, svolge invece sempre un lavoro impeccabile.

Auspichiamo che la direzione di Telenorba smentisca il proprio servizio, perché sbagliare un calcolo è un errore umano, ammetterlo sarebbe un gesto di dignità e professionalità. Non farlo, invece, corrisponderebbe (e siamo certi non sia questo il caso) ad una faziosa manovra contro la Capitanata, che – ricordiamo a Telenorba – rappresenta la porzione maggiore degli afflussi turistici dell’intera Puglia.

Errare è umano, perseverare senza ammettere la propria svista è diabolico e la responsabilità deve portare a conseguenze”.

A corredo del comunicato precedente, la senatrice Gisella Naturale aggiunge le seguenti dichiarazioni: “Dalla vicenda del servizio giornalistico con dati palesemente sbagliati dall’emittente Telenorba, possiamo trarre un lato positivo, l’unità di intenti dei foggiani a difesa dello scalo aeroportuale.

Il comitato Mondo Gino Lisa e successivamente il Vola Gino Lisa sono intervenuti prontamente sulla vicenda, che però attende ancora una smentita ufficiale da parte dell’emittente di Conversano.

In più la stampa locale e la società civile stanno facendo fronte comune perché non siano vanificati gli sforzi per lo scalo aeroportuale, che sta fattivamente portando migliaia di passeggeri in Capitanata. Un lato positivo c’è sempre”.