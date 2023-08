“Rotice? Fa come lo struzzo, con la testa sotto la sabbia per non vedere”

Manfredonia – “Il sindaco Rotice ha perso la bussola e finge di non vedere la realtร delle cose, continua di fatto a comunicare in modo violento e inaccettabile anche attraverso i social”.

“Fare opposizione in modo costruttivo รจ diventato un peccato mortale in questa cittร , perchรฉ si viene perseguitati da una comunicazione violenta e inaudita. Ciรฒ รจ quanto accaduto, questa volta, alla consigliera Maria Teresa Valente vittima di un attacco becero e anacronistico, pubblicato sul profilo facebook del Sindaco Rotice, pieno di accuse infondate, squallide e qualunquiste dimostranti per lโ€™ennesima volta, che il sindaco Rotice non conosce il senso delle istituzioni”.

“A Maria Teresa Valente va tutta la nostra solidarietร e il consiglio di non farsi intimidire perchรฉ, quali forze di opposizione, siamo convinte di essere sulla strada giusta per rappresentare una valida alternativa ad una amministrazione considerata come la peggiore dal dopoguerra ad oggi”.

“Maria Teresa Valente รจ stata eletta in seno allโ€™Anci Puglia, incarico a titolo gratuito, in rappresentanza delle forze civiche di centro sinistra del nostro territorio, sta lavorando con competenza e serietร mettendosi a disposizione anche degli amministratori locali, ai quali spesso trasferisce le informazioni utili”.

“La sua colpa sarebbe stata quella di assincerarsi che il Comune di Manfredonia non risulti essere moroso nei confronti dellโ€™ANCI, uno degli enti piรน importanti del Paese, con una sensibilitร istituzionale che รจ stata meschinamente scambiata per un โ€œvantaggio personaleโ€.

“In realtร il sindaco Rotice alza la polvere solo per nascondere le inadempienze della propria amministrazione: perdiamo ogni giorno le migliori opportunitร legate al PNRR, abbiamo strade sporche, erba alta ovunque, bollette TARI impazzite, una zona industriale senzโ€™acqua, il costo del suolo pubblico alle stelle, i comparti abbandonati a se stessi.

Manfredonia รจ una cittร politicamente isolata, in litigio con la maggior parte dei comuni limitrofi, con lโ€™aggravante che fuori dalle nostra mura ci riconoscono solo per quello che siamo riusciti a dire sulle tv ๐Ÿ“บ nazionali e per la presentazione del libro di una pornostar.

๐๐จ๐œ๐จ, ๐ญ๐ซ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ ๐ฉ๐จ๐œ๐จ”.

“Allora โ€œcaro sindacoโ€ sciogliamo un poโ€™ di dubbi. Dovโ€™eri, qualche anno fa, quando Maria Teresa Valente svolgeva il suo semplice ruolo di segretaria del sindaco senza alcun potere decisionale? Te lo ricordiamo noi: eri nella stanza accanto, quella del sindaco, a perorare le tue cause โ€œincartandoโ€ incarichi politici come per esempio quello di membro del c.d.a. dellโ€™Autoritร Portuale. Lei era piรน organico di altri. Non riconoscerlo รจ scorretto!”.

“Gira e rigira lei vuol far passare il messaggio che Maria Teresa Valente sarebbe la โ€œvecchia politicaโ€ e lei il nuovo che avanza? Ma davvero dice? Suvvia โ€œGianni Roticeโ€ un poโ€™ di coerenza non guasterebbe, dotarsi di silenzio a volte sarebbe consigliabile”.

“๐’๐œ๐ข๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฆ๐š๐Ÿ๐ข๐š. Sul tema il sindaco Rotice รจ in assoluta confusione, infatti a microfoni spenti dice di non essere dโ€™accordo con quanto accaduto in passato mentre sui comunicati stampa dice lโ€™esatto contrario, (โ€ฆ รจ lui che scrive o qualche altro invasato?). Il sindaco Rotice, in preda ad uno stato confusionale, va alla ricerca di mostri da abbattere e punta il dito sugli โ€œincandidabili & Companyโ€, mischiando la politica con i litigi personali, rendendo la cittร ancora piรน litigiosa”.

“๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐žฬ€ ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ฅ๐จ๐ฌ๐จ ๐ž ๐ฏ๐š ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐จ, ๐œ๐ก๐ข ๐ฉ๐ฎ๐จฬ€ ๐Ÿ๐š๐ซ๐ฅ๐จ ๐ฅ๐จ ๐Ÿ๐š๐œ๐œ๐ข๐š! Caro sindaco sulla questione dello scioglimento, avvenuto per il rischio di infiltrazioni mafiose, la invitiamo ad un dibattito pubblico per leggere le motivazioni, insieme ai nomi e ai cognomi contenuti nella relazione finale. Allora si che ci sarebbe da riflettere”.

“Il nostro comune รจ stato sciolto secondo la logica del โ€œ๐ฉ๐ข๐ฎฬ€ ๐ฉ๐ซ๐จ๐›๐š๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐œ๐ก๐ž ๐ง๐จ๐ง โ€ฆโ€ , un concetto giuridico astratto, criticato perfino da autorevoli giuristi, che ha colpito in modo particolare ex amministratori colpevoli di essere stati immortalati in fotografie, avere parentele (anche di 4 grado) o addirittura di abitare nelle vicinanze di soggetti sospetti. Nulla di piรน”.

“๐Ž๐ซ๐š ๐ง๐จ๐ง ๐Ÿ๐š๐œ๐œ๐ข๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ž ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ณ๐ณ๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐ฆ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐ฅ๐š ๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐ฌ๐จ๐ญ๐ญ๐จ ๐ฅ๐š ๐ฌ๐š๐›๐›๐ข๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ง๐จ๐ง ๐ฏ๐ž๐๐ž๐ซ๐ž: ๐œ๐จ๐ง ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ฆ๐ž๐ญ๐ซ๐จ ๐๐ข ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฎ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ฎ๐š ๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐Ÿ๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข, ๐ฉ๐š๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ฅ๐ž ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ญ๐จ๐ ๐ซ๐š๐Ÿ๐ข๐ž ๐š๐ฏ๐ซ๐ž๐›๐›๐ž ๐๐จ๐ฏ๐ฎ๐ญ๐จ ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐š ๐ฌ๐ฎ๐›๐ข๐ญ๐จ, ๐ฉ๐ซ๐จ๐›๐š๐›๐ข๐ฅ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐๐š๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐จ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐ฌ๐ฎ๐จ ๐ข๐ง๐ฌ๐ž๐๐ข๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ”.

“Sindaco stia sereno perchรจ noi su questo tema, a differenza sua, resteremo coerenti e non punteremo il dito verso i suoi problemi personali che resteranno di competenza di altri organi istituzionali”.

“๐‹๐ž๐ข ๐ก๐š ๐๐ข๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐ž ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ ๐ž ๐ง๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ž: un sindaco che si dichiara identitario del centro destra ma รจ stato โ€œscomunicatoโ€ da Fratelli dโ€™Italia (partito della Premier), poi si dichiara โ€œcivicoโ€ ma non sa nemmeno cosโ€™รจ il civismo, quindi amoreggiava con i vertici di Forza Italia e nello stesso tempo li tradiva lasciandosi immortalare a Roma con il vertice della lega”.

“L๐ž๐ข ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐žฬ€ โ€œ๐ข๐ง๐ฌ๐ฎ๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐š ๐ฌ๐ž ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จโ€ figuriamoci se con questo atteggiamento ondivago puรฒ bastare alla risoluzione dei problemi della cittร . Lei dispensa consigli al Presidente della Regione Puglia, noi le consigliamo di dimettersi perchรฉ Manfredonia a causa sua ha perso circa 2 anni di vita amministrativa pregiudicando in modo irrimediabile il futuro della nostra amata cittร .”

“๐„๐ฌ๐ญ ๐ฆ๐จ๐๐ฎ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ซ๐ž๐›๐ฎ๐ฌ caro sindaco, ci sarebbe un modo elegante per liberare la cittร dallโ€™inerzia e incapacitร della sua amministrazione: LE DIMISSIONI”.

“Sarebbe un atto che apprezzeremmo e che libererebbe la cittร dalle sabbie mobili in cui lโ€™ha cacciata”.

๐ˆ ๐œ๐ข๐ฏ๐ข๐œ๐ข -๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š ๐‚๐ข๐ฏ๐ข๐œ๐š – ๐Œ๐จ๐ฅ๐จ ๐Ÿ๐Ÿ – ๐๐ซ๐จ๐ ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐๐จ๐ฉ๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š