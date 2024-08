FOGGIA – Una rete di fototrappole di ultima generazione (con utilizzo dell’intelligenza artificiale) installate in diverse aree della città di Foggia per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e preservare il decoro urbano.

L’assessorato all’Ambiente e Amiu Puglia (società che si occupa della raccolta rifiuti) hanno provveduto all’installazione di questi dispositivi, altamente tecnologici, che sono stati posizionati in punti strategici e avranno il compito di monitorare e sanzionare comportamenti non conformi alle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

“La tutela dell’ambiente – dichiara Lucia Aprile, assessora all’Ambiente – è una priorità per la nostra amministrazione.

L’installazione delle fototrappole rappresenta un passo significativo per scoraggiare le cattive abitudini e promuovere una maggiore responsabilità civica.

Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini per rendere Foggia una città più pulita e vivibile”.

Per Amiu Puglia “é una giornata importante perché con l’attivazione di questi dispositivi si inserisce un nuovo e fondamentale tassello nell’ambito delle azioni finalizzate a scongiurare l’abbandono selvaggio degli ingombranti e di tutte le tipologie di frazioni”.

Per il conferimento di rifiuti ingombranti e differenziati è disponibile il centro comunale di raccolta.

Lo riporta l’agenzia Ansa.