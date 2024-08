Il manfredoniano De Cristofaro si mantiene in forma a Lucera

Modena, 20 Agosto 2024 – Mantenere alto il livello della concentrazione e della forma fisica è l’imperativo di Michele De Cristofaro che, aspettando la ripresa delle ostilità sportive nel Trofeo d’Italia Slalom centro sud, ha deciso di presentarsi al via dello Slalom Città di Lucera.

Un appuntamento quasi di casa per il pilota di Manfredonia, quello corso Domenica scorsa in provincia di Foggia, affrontato al volante della consueta Peugeot 205 Rallye.

Unico al via in classe S4, vittoria conquistata già a tavolino, il portacolori di Motor Valley Racing Division si focalizzava sulla lotta per il primato nella generale del gruppo SS, aprendo la partita con un buon secondo parziale nella manche di ricognizione, nonostante il jolly giocato.

“A causa dell’asfalto scivoloso e della pressione sbagliata delle gomme” – racconta De Cristofaro – “all’uscita di una postazione mi è partito il posteriore, portandomi ad urtare contro un muretto che fortunatamente non ha generato grossi danni alla vettura.”

Ritrovato il giusto affiatamento con le coperture il sipontino si confermava seconda forza in SS, piazzando una bella zampata nella manche numero due che, approfittando della penalità incassata da Carnevale, gli permetteva di presentarsi al traguardo con la migliore prestazione.

Il terzo ed ultimo passaggio riallineava i valori in campo con l’unica punta della scuderia di Modena che chiudeva in seconda piazza in gruppo, vincitore in solitaria della classe S4.

“Da quando abbiamo iniziato la gara vera” – aggiunge De Cristofaro – “sono riuscito a trovare il giusto feeling, grazie anche ad una corretta pressione delle gomme, ed ho tenuto un buon passo. L’auto è ormai diventata una garanzia di rendimento ed io cresco di confidenza nel girare tra le varie postazioni. Peccato per l’asfalto viscido ma il percorso era molto veloce e particolare, mi è piaciuto fin dal primo istante. Sono soddisfatto del risultato che ho portato a casa e per questo devo ringraziare la scuderia Motor Valley Racing Division, la EL.ME.MO. Power e tutti i partners che mi stanno supportando nel corso di questa stagione 2024.”

Il miglior modo per approcciarsi al prossimo appuntamento di campionato, lo Slalom Città di Monte Sant’Angelo che andrà in scena nella giornata di Domenica 8 Settembre, nel quale De Cristofaro sarà chiamato a difendere la leadership provvisoria in classe S4.

“La trasferta di Lucera serviva soltanto come allenamento” – conclude De Cristofaro – “ma è a Monte Sant’Angelo, Domenica 8 Settembre, che bisognerà portare a casa punti pesanti. Siamo in testa al Trofeo d’Italia Slalom centro sud, nella nostra categoria, e faremo di tutto per cercare di mantenere la posizione. Gli eventi sono sempre meno ed è vietato commettere errori.”