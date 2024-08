Gigi D'Alessio arriva in Puglia, il 20 agosto a Peschici

PESCHICI (FOGGIA) – Il maltempo si abbatte anche sugli eventi dell’estate pugliese. “Il concerto di Gigi D’Alessio previsto per questa sera, 20 agosto, all’Arenile del Porto di Peschici (FG), è annullato”, si legge in una nota diffusa dagli organizzatori.

A seguito di nubifragi e acquazzoni, infatti, sarebbe diventato impossibile garantire la sicurezza del luogo scelto per l’esibizione del cantautore napoletano.

Non è ancora chiaro se gli organizzatori e l’artista intendano offrire un’altra data per l’evento, in ogni caso fanno sapere che “è possibile richiedere il rimborso del biglietto a partire da domani, 21 agosto, ed entro il 20 settembre 2024” attraverso le biglietterie telematiche e i rivenditori di fiducia.

Lo riporta Rainews.