MANFREDONIA (FOGGIA) – “Oltre alle sue attività in mare, Marzoll era il proprietario di un chiosco di frutti di mare che, negli anni ’90, diede vita a un esperimento straordinario per attrarre più famiglie e bambini al suo chiosco: mise delle papere in una conca marina.

Questo attirò bambini e famiglie, rendendo il chiosco una meta preferita ma anche l’attenzione di scienziati e del WWF, poiché le papere prosperarono nell’acqua salata creando un habitat unico.

Purtroppo, un giorno tutte le papere furono rubate, lasciando un vuoto nella comunità.

Una storia che ci ricorda l’ingegno e la passione di nonno Matteo”.

Lo riporta la pagina FB F.lli Croce e Capuano srl.