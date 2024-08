MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – “Il nostro impegno per rendere la nostra città sempre più bella e sicura continua!

Sono lieto di annunciare che a breve inizieranno i lavori di riqualificazione di diverse strade del nostro comune.

Tra le strade interessate dai lavori ci sono:

– il viale del Cimitero con la realizzazione del nuovo parcheggio,

– la discesa dell’Ospedale,

– Via Marcisi,

– quartiere Galluccio e quartiere Sant’Antonio Abate,

– Via Ruggero Bonghi,

– Via Ludovico II,

– Via de Cristofaro/Via Perna,

– via Orto Botanico,

– via per Manfredonia.

Nelle settimane scorse abbiamo già asfaltato Via Gandelasio Tocco, Via dell’Orto, Via della Repubblica, Via Mont Saint Michel, tratto di strada per Pulsano.

Inoltre, abbiamo ottenuto un importante finanziamento da 1 milione di euro per 4 strade secondarie e asfalteremo via Madonna delle Grazie, via del Mare e via del Banchiere a Macchia e località Coppola Pilla verso Pulsano.

Questi interventi sono fondamentali per migliorare la sicurezza, la viabilità e la qualità della vita di tutti noi.

Durante i lavori ci saranno inevitabili disagi, ma sono sicuro che comprenderete l’importanza di realizzare questi lavori che attendono da decenni.

Vi terremo aggiornati su tutte le fasi dei lavori e vi chiediamo sin da ora pazienza e collaborazione. Insieme, stiamo costruendo una Monte Sant’Angelo più moderna e accogliente!

Grazie a tutti per il vostro sostegno”.

Lo riporta il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo.