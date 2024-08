I ricorrenti sostenevano che l’istituzione dell’oasi fosse illegittima per diversi motivi, tra cui la mancata notifica del piano ai proprietari dei terreni interessati, la violazione della normativa nazionale e regionale che stabilisce le percentuali massime di territorio destinato alla protezione della fauna selvatica, e l’inadeguatezza dei loro terreni a essere inclusi nell’oasi. Inoltre, lamentavano che il piano avrebbe imposto limitazioni significative all’uso dei loro terreni, con impatti negativi sulle attività agricole e turistiche.

Il TAR per la Puglia aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i ricorrenti non avessero raggiunto la soglia del 40% della superficie necessaria per proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 10, comma 14, della legge n. 157 del 1992, e che quindi mancassero di legittimazione a impugnare il piano.

I ricorrenti hanno impugnato questa decisione al Consiglio di Stato, sostenendo che il TAR avesse errato nell’interpretare la normativa e che i loro diritti fossero stati violati. Hanno ribadito che la mancata notifica individuale del piano e la sua mancata pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Manfredonia fossero irregolarità tali da invalidare l’intero procedimento. Inoltre, hanno contestato la legittimità del piano sotto diversi profili, inclusa l’erronea inclusione di terreni non idonei e il superamento della percentuale massima di territorio destinato alla protezione faunistica.