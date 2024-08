Sentenza Consiglio di Stato sul progetto Energas: "Nessuna sopravvenienza rilevante, confermata VIA Positiva"

Manfredonia. Una recente sentenza del Consiglio di Stato si è occupata di un ricorso presentato dal Comune di Manfredonia contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia. Il caso riguarda la valutazione di compatibilità ambientale per un progetto di deposito costiero di GPL proposto dalla società Energas S.p.A. Il Comune di Manfredonia contestava la legittimità del decreto del Ministero dell’Ambiente che approvava tale progetto, sostenendo che l’area interessata dal progetto, facente parte della rete comunitaria “Natura 2000” e coincidente con le zone SIC/ZPS denominate “Valloni e steppe pedegarganiche”, non era idonea per tale insediamento industriale.

Il TAR aveva respinto il ricorso del Comune, affermando che l’inserimento dell’area nella rete “Natura 2000” non rappresentava una novità sopravvenuta rispetto alla situazione esistente e che la valutazione ambientale era stata correttamente eseguita dalla Commissione VIA/VAS. Inoltre, secondo il TAR, l’eliminazione della procedura di infrazione comunitaria, citata dal Comune, non influiva sulla validità della valutazione di impatto ambientale.

Il Comune di Manfredonia aveva quindi presentato appello al Consiglio di Stato, riproponendo le proprie censure relative all’erroneità della sentenza del TAR, soprattutto per quanto riguarda la sopravvenienza di nuovi elementi (come la procedura di infrazione comunitaria) che avrebbero dovuto influire sulla valutazione ambientale.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha respinto l’appello, confermando la decisione del TAR. Il Consiglio ha sottolineato che non vi erano sopravvenienze fattuali o giuridiche capaci di modificare il precedente giudicato amministrativo, che aveva già valutato l’inclusione del sito nell’area SIC/ZPS e l’alterazione dell’ecosistema dovuta agli insediamenti produttivi preesistenti. La procedura di infrazione comunitaria e la successiva convenzione non avevano introdotto nuovi elementi tali da rendere necessario un diverso esito della valutazione di compatibilità ambientale.

Il Consiglio di Stato ha concluso che il giudizio del TAR era corretto e che non sussistevano motivi per accogliere l’appello del Comune di Manfredonia, confermando così la validità della valutazione positiva di compatibilità ambientale per il progetto di Energas.

