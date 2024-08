Roma, 12 agosto 2024 – Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla Ta.Ri. s.r.l. contro la sentenza n. 4325 del 28 aprile 2023. Con questa decisione, il Consiglio di Stato conferma la validità della sentenza che aveva accolto l’appello della Ta.Ri. s.r.l. avverso una decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.

Nel caso in esame, la Ta.Ri. s.r.l. aveva chiesto la revocazione della sentenza n. 4325/2023, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse errato nel ritenere assorbiti alcuni motivi di impugnazione riguardanti oneri concessori e sanzioni. La società ha argomentato che la sentenza, limitandosi a trattare solo il primo motivo di appello relativo alla prescrizione quinquennale delle sanzioni, non aveva adeguatamente esaminato le altre questioni sollevate.

Il ricorso per revocazione, depositato il 13 novembre 2023, è stato respinto dal Consiglio di Stato in quanto dichiarato inammissibile per difetto d’interesse. La Sezione Seconda ha rilevato che il dispositivo della sentenza impugnata aveva accolto integralmente il ricorso di primo grado, annullando la nota del Comune di Manfredonia in relazione a tutte le sue componenti finanziarie. Di conseguenza, non sussisteva un interesse concreto e attuale della Ta.Ri. s.r.l. a un’ulteriore modifica della decisione.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’azione giurisdizionale deve essere sostenuta da un interesse specifico e attuale. In questo caso, essendo la sentenza n. 4325/2023 favorevole per la Ta.Ri. s.r.l., non vi era alcun vantaggio concreto che potesse derivare dall’ulteriore esame dei motivi d’appello non trattati.

La decisione del Consiglio di Stato chiude così una lunga disputa legale tra la società e il Comune di Manfredonia, confermando la validità della pronuncia favorevole alla Ta.Ri. s.r.l. senza ulteriori modifiche. L’assenza di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia ha comportato l’impossibilità di regolamentare le spese processuali del presente giudizio.