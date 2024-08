APRICENA (APRICENA) – La prima serata ha registrato un’affluenza straordinaria, con un pubblico numerosissimo che ha affollato ogni angolo della location per assistere alla magistrale esibizione di Massimo Ranieri.

L’evento, ideato e organizzato dal gruppo Business sotto la guida del patron Matteo Leggieri, ha superato ogni aspettativa.

Gli spettatori, accorsi in massa, hanno potuto godere di uno spettacolo unico nel suo genere, grazie anche all’atmosfera incantevole della cava, trasformata per l’occasione in un vero e proprio anfiteatro naturale.

“Siamo rimasti impressionati dall’entusiasmo e dalla partecipazione del pubblico,” ha commentato Matteo Leggieri.

“Vedere così tante persone unite dalla passione per la musica è stato per noi un segnale di grande incoraggiamento.

Massimo Ranieri ha saputo toccare le corde più profonde del cuore di ogni spettatore, creando un’atmosfera magica che difficilmente si dimenticherà.”

Il successo di questa prima serata, con un pubblico così numeroso, conferma la qualità e l’importanza della rassegna “Suoni in Cava”, che si appresta a diventare un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica.

Il cartellone degli eventi proseguirà in settimana con altri grandi nomi della scena musicale italiana e internazionale, promettendo serate indimenticabili.

Il gruppo Business e Matteo Leggieri desiderano ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa serata un vero trionfo: dagli organizzatori ai partner, ma soprattutto il numeroso pubblico che ha reso l’evento un successo senza precedenti.

Non mancate al prossimo appuntamento di “Suoni in Cava”! Ci vediamo domani, 21 agosto, per una serata straordinaria con i Dire Straits Legacy.

I biglietti sono ancora disponibili online sul sito ufficiale: www.suonincava.it.

foto daniele catalano, statoquotidiano.it