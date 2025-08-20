Edizione n° 5798

Home // Bari // A14, tratto Termoli–Poggio Imperiale chiuso per fumo: disagi in direzione Bari

CRONACA A14, tratto Termoli–Poggio Imperiale chiuso per fumo: disagi in direzione Bari

Gli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dovranno uscire alla stazione di Termoli

ph La Gazzetta del Mezzogiorno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Agosto 2025
Bari // Cronaca //

Roma, 20 agosto 2025 – Alle ore 10 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione Bari, a causa della presenza di fumo proveniente da un incendio esterno alla pertinenza autostradale, all’altezza del km 498.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente, in corrispondenza del tratto chiuso non si segnalano accodamenti.

Gli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dovranno uscire alla stazione di Termoli percorrere la SS16 Adriatica e successivamente rientrare in autostrada a Poggio Imperiale.

