Dal 2026 la carta d’identità cartacea diventerà un ricordo del passato in Italia, sostituita dalla Carta d’Identità Elettronica (CIE). La transizione anticipa di cinque anni quanto previsto dal Regolamento UE 2019/1157, che impone la presenza della zona MRZ (Machine Readable Zone) su tutti i documenti d’identità per aumentare sicurezza e tracciabilità.

Il 3 agosto 2026 segnerà la fine definitiva del documento cartaceo. Circa 5 milioni di cittadini in Italia e 6,5 milioni all’estero dovranno richiedere la nuova CIE, presentandosi agli sportelli comunali con il vecchio documento o la denuncia in caso di smarrimento, e una fototessera. Il costo varia tra 16,80 e 22,21 euro, con validità di nove anni.

SPID non sarà più sempre gratuito

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con oltre 40 milioni di utenti dal 2016, vede alcuni provider introdurre un costo di 5,98 euro per il rinnovo, mentre altri mantengono la gratuità per i cittadini privati. L’attivazione rimane gratuita se si utilizza la CIE, la CNS o la firma digitale. La novità deriva dal congelamento dei finanziamenti pubblici e dalla progressiva centralità della CIE come strumento principale di identificazione digitale. Il rinnovo a pagamento richiederà il consenso esplicito dell’utente, senza addebiti automatici.

Arriva l’IT Wallet

Il portafoglio digitale IT Wallet rappresenta il prossimo passo nella gestione dei documenti personali. Le linee guida, sviluppate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, puntano a creare un portafoglio digitale europeo per conservare documenti e titoli di studio. Già oggi, tramite l’app IO, è possibile digitalizzare patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. L’obiettivo è estendere le funzionalità a ISEE, titoli di studio, iscrizione scolastica, certificati di residenza e documentazione elettorale, con una versione sperimentale prevista entro fine 2025.

CIE digitale anche per i minorenni

La CIE digitale può essere richiesta fin dalla nascita, con validità triennale fino ai 3 anni e quinquennale dai 3 anni alla maggiore età. Il documento è valido per l’espatrio in Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Paesi con convenzioni bilaterali come Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro, garantendo ai minori la stessa libertà di movimento degli adulti.

La digitalizzazione dei documenti d’identità rappresenta una sfida significativa per l’Italia, ma promette più sicurezza, praticità e semplicità nella gestione dei dati personali.

Lo riporta huffingtonpost.it.