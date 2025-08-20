Edizione n° 5798

Atalanta: ufficiale l'arrivo di Krstovic, sostituto di Retegui

SOSTITUTO Atalanta: ufficiale l’arrivo di Krstovic, sostituto di Retegui

L’Atalanta ha chiuso l’acquisto di Nikola Krstovic dal Lecce, che sbarcherà a Bergamo nei prossimi giorni per visite mediche e firma del contratto

Nikola Krstovic - Fonte Immagine: calciostyle.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Agosto 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //

L’Atalanta ha chiuso l’acquisto di Nikola Krstovic dal Lecce, che sbarcherà a Bergamo nei prossimi giorni per visite mediche e firma del contratto. L’attaccante montenegrino prenderà il posto di Mateo Retegui, recentemente trasferitosi in Arabia Saudita.

L’affare si è concretizzato sulla base di 25 milioni di euro, circa 15 milioni in meno rispetto all’offerta rifiutata dal Fulham per Rodrigo Muniz. La trattativa ha soddisfatto le volontà di Krstovic, desideroso di fare un passo avanti nella propria carriera. Il Lecce aveva dato l’ok al trasferimento, ponendo alcune condizioni, tutte accolte grazie all’offerta del club bergamasco guidato da Percassi.

Per Krstovic inizia così una nuova avventura in nerazzurro, pronta a consolidare il reparto offensivo dell’Atalanta.

Lo riporta gazzetta.it.

