Edizione n° 5798

BALLON D'ESSAI

FESTA // Lucera, la Festa Patronale 2025 si chiude con un grande “Grazie” alla città
20 Agosto 2025 - ore  12:09

CALEMBOUR

SHOCK // Maglie sotto shock: la scuola piange il giovane Gabriele Mirabella, di San Severo
20 Agosto 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Catania-Foggia: divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Foggia

BIGLIETTI Catania-Foggia: divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Foggia

È ufficialmente iniziata la prevendita dei biglietti per la sfida tra Catania e Foggia, in programma domenica 24 agosto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

È ufficialmente iniziata la prevendita dei biglietti per la sfida tra Catania e Foggia, in programma domenica 24 agosto alle ore 21.00 allo stadio “Angelo Massimino”, apertura del girone C del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026.

I biglietti sono acquistabili online su TicketOne.it, presso i botteghini in Piazza Spedini e in tutte le rivendite autorizzate. L’ingresso allo stadio sarà consentito mostrando il biglietto elettronico tramite l’app wallet dello smartphone o sulla card “We Catania”, accompagnato da un documento d’identità. Gli abbonati dovranno presentare la card originale, mentre non saranno valide le ricevute provvisorie.

Divieto per i residenti a Foggia
Il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Foggia. Di conseguenza, il Settore Ospiti rimarrà chiuso.

Prezzi dei biglietti

  • Curve: € 16
  • Tribuna B: € 30
  • Tribuna A: € 45
  • Tribuna Elite: € 75
    Biglietti gratuiti saranno disponibili per i diversamente abili, con informazioni sul sito ufficiale del club.

Orari dei botteghini in Piazza Spedini

  • Oggi: 12.00-13.00 e 15.00-18.00
  • Giovedì e Venerdì: 9.00-13.00 e 15.00-18.00
  • Sabato: 9.00-14.00

I tifosi sono invitati a non perdere l’occasione di sostenere la squadra in un incontro che si preannuncia emozionante, confermando il proprio supporto al Catania.

Lo riporta ilfattodicatania.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.