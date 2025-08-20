È ufficialmente iniziata la prevendita dei biglietti per la sfida tra Catania e Foggia, in programma domenica 24 agosto alle ore 21.00 allo stadio “Angelo Massimino”, apertura del girone C del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026.

I biglietti sono acquistabili online su TicketOne.it, presso i botteghini in Piazza Spedini e in tutte le rivendite autorizzate. L’ingresso allo stadio sarà consentito mostrando il biglietto elettronico tramite l’app wallet dello smartphone o sulla card “We Catania”, accompagnato da un documento d’identità. Gli abbonati dovranno presentare la card originale, mentre non saranno valide le ricevute provvisorie.

Divieto per i residenti a Foggia

Il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Foggia. Di conseguenza, il Settore Ospiti rimarrà chiuso.

Prezzi dei biglietti

Curve: € 16

Tribuna B: € 30

Tribuna A: € 45

Tribuna Elite: € 75

Biglietti gratuiti saranno disponibili per i diversamente abili, con informazioni sul sito ufficiale del club.

Orari dei botteghini in Piazza Spedini

Oggi: 12.00-13.00 e 15.00-18.00

Giovedì e Venerdì: 9.00-13.00 e 15.00-18.00

Sabato: 9.00-14.00

I tifosi sono invitati a non perdere l’occasione di sostenere la squadra in un incontro che si preannuncia emozionante, confermando il proprio supporto al Catania.

Lo riporta ilfattodicatania.it.