Il Frecciarossa 8830, partito da Bari il 19 agosto con destinazione Milano, avrebbe dovuto arrivare poco prima della mezzanotte, ma ha accumulato due ore di ritardo, trasformando un viaggio ad alta velocità in un vero e proprio incubo per i passeggeri. La causa ufficiale è stata un guasto alla linea elettrica nei pressi di Rignano Garganico, che ha costretto il treno a fermarsi inizialmente per mezz’ora all’Incoronata.

Successivamente, il convoglio è rimasto circa un’ora fermo a Foggia e, una volta ripartito, ha viaggiato a velocità ridotta di 30 km/h. L’assenza di informazioni ha impedito ai viaggiatori di organizzarsi o scegliere alternative.

Una testimonianza raccolta a bordo racconta lo stato d’animo dei passeggeri: famiglie stanche, anziani spaesati e persone costrette a cercare informazioni da sole, senza alcuna comunicazione utile. Il disagio maggiore è arrivato a Pescara, dove il treno regionale per Giulianova, previsto per permettere la coincidenza, è partito senza attendere i passeggeri in ritardo, lasciandoli abbandonati in stazione.

Le telefonate all’assistenza telefonica non hanno prodotto risultati: i viaggi avevano codici di prenotazione diversi e, quindi, nessuna soluzione immediata è stata fornita. I passeggeri hanno potuto proseguire solo grazie alla presenza di un autobus sostitutivo della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA).

Il danno economico è significativo: due biglietti da Foggia a Pescara costano circa 78 euro, ai quali si aggiungono 7,80 euro per la coincidenza persa e 7,20 euro per il nuovo biglietto del bus. Il rimborso Trenitalia per due ore di ritardo arriva a soltanto il 25% del prezzo del Frecciarossa, poco meno di venti euro, una cifra giudicata dai passeggeri inadeguata rispetto ai disagi subiti.

I viaggiatori confrontano la situazione con altri Paesi europei: in Germania e Francia, ritardi analoghi comportano rimborsi automatici, trattenimento delle coincidenze e assistenza immediata, strumenti che mitigano il disagio. In Italia, invece, la mancanza di comunicazioni, il vuoto di assistenza e l’assenza di coordinamento con le coincidenze aumentano il malcontento e minano la fiducia nella mobilità ferroviaria.

Il problema principale non è il guasto tecnico, inevitabile in una rete complessa, ma la gestione inadeguata della crisi: viaggiare più lentamente, spendere di più e perdere coincidenze senza alcun supporto rischia di far percepire il treno come un’opzione poco affidabile rispetto all’auto o all’aereo, mettendo a rischio la fiducia dei viaggiatori e la sostenibilità del trasporto pubblico.