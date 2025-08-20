Edizione n° 5798

BALLON D'ESSAI

BAUDO // Manfredonia, febbraio 1964: quando Pippo Baudo presentò la XI^ edizione del Carnevale Dauno
19 Agosto 2025 - ore  10:49

CALEMBOUR

REPLICA // Sarcina attacca Salvini durante la festa di Trinitapoli: la replica di Splendido
19 Agosto 2025 - ore  09:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Ladispoli, morta Gioia Fioravanti pochi giorni dopo la scomparsa del compagno

SCOMPARSA Ladispoli, morta Gioia Fioravanti pochi giorni dopo la scomparsa del compagno

Una doppia tragedia ha colpito amici e familiari: Gioia Fioravanti è decaduta ieri in un incidente stradale su via Aurelia a Ladispoli

Gioia Fioravanti e Daniele Vallenari - Fonte Immagine: etrurianews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Agosto 2025
Prima pagina //

Una doppia tragedia ha colpito amici e familiari: Gioia Fioravanti è decaduta ieri in un incidente stradale su via Aurelia a Ladispoli, pochi giorni dopo la morte del suo compagno, Daniele Vallenari, scomparso all’età di 45 anni. La notizia della sua morte, avvenuta a soli due giorni dai funerali di Vallenari, ha sconvolto chi li conosceva.

L’incidente ha coinvolto la donna mentre viaggiava in sella alla sua moto: per cause ancora in corso di accertamento, Gioia si è scontrata con un furgone e successivamente con una Fiat Panda e una Peugeot. L’impatto è stato fatale, e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri, impegnati a chiarire le responsabilità e le cause dello scontro.

Un amico ha espresso il proprio cordoglio con parole struggenti, ricordando come Gioia temesse di affrontare da sola la perdita di Daniele e sottolineando quanto l’epilogo della sua vita sia stato ingiusto e doloroso.

Lo riporta fanpage.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.