Una doppia tragedia ha colpito amici e familiari: Gioia Fioravanti è decaduta ieri in un incidente stradale su via Aurelia a Ladispoli, pochi giorni dopo la morte del suo compagno, Daniele Vallenari, scomparso all’età di 45 anni. La notizia della sua morte, avvenuta a soli due giorni dai funerali di Vallenari, ha sconvolto chi li conosceva.

L’incidente ha coinvolto la donna mentre viaggiava in sella alla sua moto: per cause ancora in corso di accertamento, Gioia si è scontrata con un furgone e successivamente con una Fiat Panda e una Peugeot. L’impatto è stato fatale, e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri, impegnati a chiarire le responsabilità e le cause dello scontro.

Un amico ha espresso il proprio cordoglio con parole struggenti, ricordando come Gioia temesse di affrontare da sola la perdita di Daniele e sottolineando quanto l’epilogo della sua vita sia stato ingiusto e doloroso.

Lo riporta fanpage.it.