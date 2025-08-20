Manfredonia celebra la memoria: installazione artistica nel luogo della tragedia

Si avvicina la festa patronale, che ogni anno anima la nostra città negli ultimi giorni di agosto e nel primo di settembre. L’aria si riempie di gioia e di entusiasmo… ma per qualcuno questo periodo porta anche un dolore profondo. Esattamente un anno fa, il 30 agosto 2024, durante le stesse festività, due nostri concittadini persero tragicamente la vita, seduti su una panchina nella Villa Comunale, colpiti dalla caduta di un grosso ramo di pino.

Per non dimenticarli, è nata l’idea di creare una piccola opera artistica nel luogo stesso in cui quel destino li colpì. L’opera, moderna ma profondamente radicata nelle tradizioni di Manfredonia, consiste in due piccole stele daune, simbolo dei nostri concittadini scomparsi.

Grazie al cuore generoso di artisti locali, parte di quest’opera è già stata realizzata gratuitamente, e una rappresentazione grafica del manufatto ci permette di immaginarla completa, lì dove il ricordo deve restare vivo.

Sappiamo bene che la burocrazia ha le sue regole, soprattutto quando un intervento può modificare il prospetto visivo del castello retrostante. Ma l’amministrazione comunale ha già previsto lavori di ripristino e miglioramento delle aree verdi, comprese la sostituzione e l’aggiunta di panchine nella stessa zona. Sarebbe bello e significativo poter coordinare questi interventi con l’installazione dell’opera artistica, affinché il luogo della tragedia diventi anche un luogo di memoria, rispetto e amore per chi non c’è più.

di Lorenzo D’Apolito