Edizione n° 5798

BALLON D'ESSAI

FESTA // Lucera, la Festa Patronale 2025 si chiude con un grande “Grazie” alla città
20 Agosto 2025 - ore  12:09

CALEMBOUR

SHOCK // Maglie sotto shock: la scuola piange il giovane Gabriele Mirabella, di San Severo
20 Agosto 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cultura // Manfredonia celebra la memoria: installazione artistica nel luogo della tragedia

OPERA Manfredonia celebra la memoria: installazione artistica nel luogo della tragedia

Per non dimenticarli, è nata l’idea di creare una piccola opera artistica nel luogo stesso in cui quel destino li colpì

Manfredonia celebra la memoria: installazione artistica nel luogo della tragedia

Manfredonia celebra la memoria: installazione artistica nel luogo della tragedia

AUTORE:
Lorenzo D'Apolito
PUBBLICATO IL:
20 Agosto 2025
Cultura // Manfredonia //

Si avvicina la festa patronale, che ogni anno anima la nostra città negli ultimi giorni di agosto e nel primo di settembre. L’aria si riempie di gioia e di entusiasmo… ma per qualcuno questo periodo porta anche un dolore profondo. Esattamente un anno fa, il 30 agosto 2024, durante le stesse festività, due nostri concittadini persero tragicamente la vita, seduti su una panchina nella Villa Comunale, colpiti dalla caduta di un grosso ramo di pino.

Per non dimenticarli, è nata l’idea di creare una piccola opera artistica nel luogo stesso in cui quel destino li colpì. L’opera, moderna ma profondamente radicata nelle tradizioni di Manfredonia, consiste in due piccole stele daune, simbolo dei nostri concittadini scomparsi.

Grazie al cuore generoso di artisti locali, parte di quest’opera è già stata realizzata gratuitamente, e una rappresentazione grafica del manufatto ci permette di immaginarla completa, lì dove il ricordo deve restare vivo.

Sappiamo bene che la burocrazia ha le sue regole, soprattutto quando un intervento può modificare il prospetto visivo del castello retrostante. Ma l’amministrazione comunale ha già previsto lavori di ripristino e miglioramento delle aree verdi, comprese la sostituzione e l’aggiunta di panchine nella stessa zona. Sarebbe bello e significativo poter coordinare questi interventi con l’installazione dell’opera artistica, affinché il luogo della tragedia diventi anche un luogo di memoria, rispetto e amore per chi non c’è più.

di Lorenzo D’Apolito

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.