Manfredonia, lo sport protagonista della Festa Patronale 2025

Accanto alle celebrazioni religiose e agli eventi civili, la Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto riserva ampio spazio anche allo sport, con un programma ricco di tornei, spettacoli e discipline che coinvolgono grandi e piccoli.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Lunedì 25 agosto

Ore 18:00 Largo Diomede – Calcio A3 Kids Cage – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Atletico Gargano

Ore 18:30 Arena Sport Center – Torneo di Padel – Trofeo Maria SS di Siponto – resp. organizzativo Giampiero Schiavone

Martedì 26 agosto

Ore 17:30 Paladante – Triangolare di Basket – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da Basket Angel Manfredonia

Ore 18:00 Largo Diomede – Calcio A3 Kids Cage – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Atletico Gargano

Ore 18:30 Arena Sport Center – Torneo di Padel – Trofeo Maria SS di Siponto – resp. organizzativo Giampiero Schiavone

Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Padel – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Atletico Gargano

Mercoledì 27 agosto

Ore 16:00 Località Garzia (SILAC) – Torneo di Tennis – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da Circolo Tennis Manfredonia

Ore 18:00 Largo Diomede – Calcio A3 Kids Cage – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Atletico Gargano

Ore 18:30 Arena Sport Center – Torneo di Padel – Trofeo Maria SS di Siponto – resp. organizzativo Giampiero Schiavone

Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Calcio A6 – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD LALA

Giovedì 28 agosto

Ore 16:00 Località Garzia (SILAC) – Torneo di Tennis – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da Circolo Tennis Manfredonia

Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Padel – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD LALA

Ore 21:30 Piazza Giovanni XXIII – Spettacolo “Luci in movimento” in collaborazione con le Associazioni Sportive di Manfredonia

Venerdì 29 agosto

Ore 06:30 Spiaggia Castello – Open Water Experience – organizzata da ICOS Sporting Club Manfredonia e Triathlon Manfredonia ASD

Ore 09:00 Spiaggia Castello – Challenge Acquathlon – organizzata da ICOS Sporting Club Manfredonia e Triathlon Manfredonia ASD

Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Padel – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD LALA

Sabato 30 agosto

Ore 10:00 Lido Adriatico Siponto – Beach Hockey Cup – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Gargano 2000

Ore 16:00 Paladante – Torneo di Volley – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da Officine Pallavolo Manfredonia

Domenica 31 agosto

Ore 10:00 Lido Adriatico Siponto – Beach Hockey Cup – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Gargano 2000

Lunedì 01 settembre

Ore 19:30 Porto Turistico Marina del Gargano – Danza al tramonto – in collaborazione con le Associazioni Sportive e Scuole di Ballo di Manfredonia

Vi ricordiamo che è attiva la raccolta fondi, ecco il link dove poter donare: https://gofund.me/a21779ca

Comune di Manfredonia – Comitato Festa Patronale 2025