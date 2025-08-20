Edizione n° 5798

BALLON D'ESSAI

BAUDO // Manfredonia, febbraio 1964: quando Pippo Baudo presentò la XI^ edizione del Carnevale Dauno
19 Agosto 2025 - ore  10:49

CALEMBOUR

REPLICA // Sarcina attacca Salvini durante la festa di Trinitapoli: la replica di Splendido
19 Agosto 2025 - ore  09:56

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Manfredonia, lo sport protagonista della Festa Patronale 2025

EVENTI Manfredonia, lo sport protagonista della Festa Patronale 2025

Il cartellone delle Manifestazioni Sportive è il frutto della collaborazione tra associazioni, società e scuole

Manfredonia, lo sport protagonista della Festa Patronale 2025

Manfredonia, lo sport protagonista della Festa Patronale 2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Accanto alle celebrazioni religiose e agli eventi civili, la Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto riserva ampio spazio anche allo sport, con un programma ricco di tornei, spettacoli e discipline che coinvolgono grandi e piccoli.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Lunedì 25 agosto
Ore 18:00 Largo Diomede – Calcio A3 Kids Cage – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Atletico Gargano
Ore 18:30 Arena Sport Center – Torneo di Padel – Trofeo Maria SS di Siponto – resp. organizzativo Giampiero Schiavone

Martedì 26 agosto
Ore 17:30 Paladante – Triangolare di Basket – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da Basket Angel Manfredonia
Ore 18:00 Largo Diomede – Calcio A3 Kids Cage – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Atletico Gargano
Ore 18:30 Arena Sport Center – Torneo di Padel – Trofeo Maria SS di Siponto – resp. organizzativo Giampiero Schiavone
Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Padel – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Atletico Gargano

Mercoledì 27 agosto
Ore 16:00 Località Garzia (SILAC) – Torneo di Tennis – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da Circolo Tennis Manfredonia
Ore 18:00 Largo Diomede – Calcio A3 Kids Cage – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Atletico Gargano
Ore 18:30 Arena Sport Center – Torneo di Padel – Trofeo Maria SS di Siponto – resp. organizzativo Giampiero Schiavone
Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Calcio A6 – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD LALA

Giovedì 28 agosto
Ore 16:00 Località Garzia (SILAC) – Torneo di Tennis – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da Circolo Tennis Manfredonia
Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Padel – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD LALA
Ore 21:30 Piazza Giovanni XXIII – Spettacolo “Luci in movimento” in collaborazione con le Associazioni Sportive di Manfredonia

Venerdì 29 agosto
Ore 06:30 Spiaggia Castello – Open Water Experience – organizzata da ICOS Sporting Club Manfredonia e Triathlon Manfredonia ASD
Ore 09:00 Spiaggia Castello – Challenge Acquathlon – organizzata da ICOS Sporting Club Manfredonia e Triathlon Manfredonia ASD
Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Padel – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD LALA

Sabato 30 agosto
Ore 10:00 Lido Adriatico Siponto – Beach Hockey Cup – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Gargano 2000
Ore 16:00 Paladante – Torneo di Volley – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da Officine Pallavolo Manfredonia

Domenica 31 agosto
Ore 10:00 Lido Adriatico Siponto – Beach Hockey Cup – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Gargano 2000

Lunedì 01 settembre
Ore 19:30 Porto Turistico Marina del Gargano – Danza al tramonto – in collaborazione con le Associazioni Sportive e Scuole di Ballo di Manfredonia

Vi ricordiamo che è attiva la raccolta fondi, ecco il link dove poter donare: https://gofund.me/a21779ca

Comune di Manfredonia – Comitato Festa Patronale 2025

