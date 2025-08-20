Manfredonia, lo sport protagonista della Festa Patronale 2025

Accanto alle celebrazioni religiose e agli eventi civili, la Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto riserva ampio spazio anche allo sport, con un programma ricco di tornei, spettacoli e discipline che coinvolgono grandi e piccoli.
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Lunedì 25 agosto
Ore 18:00 Largo Diomede – Calcio A3 Kids Cage – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Atletico Gargano
Ore 18:30 Arena Sport Center – Torneo di Padel – Trofeo Maria SS di Siponto – resp. organizzativo Giampiero Schiavone
Martedì 26 agosto
Ore 17:30 Paladante – Triangolare di Basket – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da Basket Angel Manfredonia
Ore 18:00 Largo Diomede – Calcio A3 Kids Cage – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Atletico Gargano
Ore 18:30 Arena Sport Center – Torneo di Padel – Trofeo Maria SS di Siponto – resp. organizzativo Giampiero Schiavone
Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Padel – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Atletico Gargano
Mercoledì 27 agosto
Ore 16:00 Località Garzia (SILAC) – Torneo di Tennis – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da Circolo Tennis Manfredonia
Ore 18:00 Largo Diomede – Calcio A3 Kids Cage – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Atletico Gargano
Ore 18:30 Arena Sport Center – Torneo di Padel – Trofeo Maria SS di Siponto – resp. organizzativo Giampiero Schiavone
Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Calcio A6 – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD LALA
Giovedì 28 agosto
Ore 16:00 Località Garzia (SILAC) – Torneo di Tennis – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da Circolo Tennis Manfredonia
Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Padel – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD LALA
Ore 21:30 Piazza Giovanni XXIII – Spettacolo “Luci in movimento” in collaborazione con le Associazioni Sportive di Manfredonia
Venerdì 29 agosto
Ore 06:30 Spiaggia Castello – Open Water Experience – organizzata da ICOS Sporting Club Manfredonia e Triathlon Manfredonia ASD
Ore 09:00 Spiaggia Castello – Challenge Acquathlon – organizzata da ICOS Sporting Club Manfredonia e Triathlon Manfredonia ASD
Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Padel – 2° Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD LALA
Sabato 30 agosto
Ore 10:00 Lido Adriatico Siponto – Beach Hockey Cup – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Gargano 2000
Ore 16:00 Paladante – Torneo di Volley – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da Officine Pallavolo Manfredonia
Domenica 31 agosto
Ore 10:00 Lido Adriatico Siponto – Beach Hockey Cup – Trofeo Maria SS di Siponto – organizzato da ASD Gargano 2000
Lunedì 01 settembre
Ore 19:30 Porto Turistico Marina del Gargano – Danza al tramonto – in collaborazione con le Associazioni Sportive e Scuole di Ballo di Manfredonia
