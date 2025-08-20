Manfredonia, oltre 316 mila euro per contributi TARI e canoni di locazione

L’Amministrazione comunale di Manfredonia ha approvato le Delibere di Giunta n. 173 e n. 174, stanziando oltre 316 mila euro a favore dei cittadini in condizioni di fragilità economica e sociale. Le risorse saranno destinate a contributi per la TARI e per i canoni di locazione, con l’obiettivo di alleggerire il peso delle spese domestiche.

Si tratta di un intervento straordinario, frutto di un lavoro di squadra avviato con la programmazione del bilancio e condiviso con la Giunta e le forze di maggioranza, che conferma l’impegno politico a non lasciare indietro nessuno e a costruire una comunità più equa e solidale.

I contributi copriranno in parte la TARI degli anni 2023 e 2024 e i canoni di locazione del 2024, secondo criteri ispirati al precedente programma nazionale e regionale “Fitto Casa”, non più attivo da tre anni.

Nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia saranno pubblicati gli avvisi con modalità e scadenze per la presentazione delle domande.

L’Amministrazione ha inoltre ribadito la volontà di individuare ulteriori fondi per potenziare i servizi esistenti e restituire equità e giustizia sociale in un contesto in cui la povertà rappresenta una delle sfide più urgenti da affrontare.

Lo riporta il Comune di Manfredonia su Facebook.