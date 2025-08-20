Manfredonia, oltre 316 mila euro per contributi TARI e canoni di locazione

L’Amministrazione comunale di Manfredonia ha approvato le Delibere di Giunta n. 173 e n. 174, stanziando oltre 316 mila euro a favore dei cittadini in condizioni di fragilità economica e sociale. Le risorse saranno destinate a contributi per la TARI e per i canoni di locazione, con l’obiettivo di alleggerire il peso delle spese domestiche.
Si tratta di un intervento straordinario, frutto di un lavoro di squadra avviato con la programmazione del bilancio e condiviso con la Giunta e le forze di maggioranza, che conferma l’impegno politico a non lasciare indietro nessuno e a costruire una comunità più equa e solidale.
I contributi copriranno in parte la TARI degli anni 2023 e 2024 e i canoni di locazione del 2024, secondo criteri ispirati al precedente programma nazionale e regionale “Fitto Casa”, non più attivo da tre anni.
Nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia saranno pubblicati gli avvisi con modalità e scadenze per la presentazione delle domande.
L’Amministrazione ha inoltre ribadito la volontà di individuare ulteriori fondi per potenziare i servizi esistenti e restituire equità e giustizia sociale in un contesto in cui la povertà rappresenta una delle sfide più urgenti da affrontare.
Lo riporta il Comune di Manfredonia su Facebook.
Quello che si fa è giusto e buono, però bisogna anche dare un limite, cioè, una persona o una famiglia non può percepire questa assistenza per sempre ma dargli dei limiti e incitarlo a trovare un lavoro. Questo lo dico perché c’è ne sono di persone da aiutare ma credo che ce ne saranno ancora. Vedo vicino casa una famiglia di questi assistiti che il capo famiglia sta sempre seduto fuori casa con la sigaretta e non si degna di trovare alcun lavoro. Ecco perché dico di fare assistenza va bene ma temporanea