Manfredonia si prepara alla Festa Patronale: ecco il programma civile 2025

La città si veste a festa per onorare Maria Santissima di Siponto, patrona di Manfredonia, con un ricco cartellone di appuntamenti che unisce fede, tradizione, musica e spettacolo.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CIVILI

Venerdì 22 agosto

Ore 08:00 Sparo di mortaretti ad apertura della Novena per la Festa in onore di Maria SS di Siponto

Lunedì 25 agosto

Ore 17:00 Piazza Papa Giovanni XXIII – Street Art, a cura di Antonio Di Tullo e Lorenzo D’Antuono

Martedì 26 agosto

Ore 17:00 Piazza Papa Giovanni XXIII – Street Art, a cura di Antonio Di Tullo e Lorenzo D’Antuono

Mercoledì 27 agosto

Ore 16:00 Largo Diomede – Giochi tradizionali a cura della UISP

Giovedì 28 agosto

Ore 09:00 Piazza del Popolo – Matinée con la Sistemus Big Band a cura di Salvatore Coppolecchia

Ore 18:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Illuminiamo la comunità. Presentano: Michele Bottalico, Vincenzo D’oria, Maria D’Oria e Sipontina Prencipe. Animano la serata gli SCAMU, Palestra Universo Manfredonia e gli allievi dell’Accademia UMPF. Saranno coinvolte le Associazioni, i centri e le strutture che si occupano della memoria storica della città: gli anziani e la comunità tutta.

Ore 20:00 Piazza Papa Giovanni XXXIII – Accensione delle Luminarie, alla presenza dell’Arcivescovo Padre Franco Moscone, del Sindaco Domenico La Marca e del Comitato Festa Patronale.

Ore 20:30 Piazza del Popolo – Note sotto le stelle: viaggio lirico tra opera, cinema e tradizione napoletana. Concerto sostenuto dal Circolo Unione

Ore 21:00 Largo Diomede – Miss bellezza italiana. Presenta Lucia Di Paola e Matteo Perillo. Animeranno la serata Luigia Scaringella e Umberto Sardella

Venerdì 29 agosto

Ore 08:00 Solenne apertura dei festeggiamenti con sparo di mortaretti

Ore 08:00 Giro per le vie della Città del Concerto Bandistico Città di Manfredonia (zona Siponto) – Saluto agli ospiti della Casa di Riposo “Stella Maris”

Ore 11:30 Piazza del Popolo – Matinée del Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretta dal Maestro Giovanni Esposto

Ore 15:30 Piazza del Popolo – Caccia al tesoro organizzata da Lulù Eventi

Ore 17:30 Spiaggia Castello – Evento musicale

Ore 18:00 Giro per le vie della città del Concerto Bandistico Città di Manfredonia (zona Croce)

Ore 20:30 Piazza del Popolo – Concerto Lirico Sinfonico e Leggero del Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretto dal Maestro Giovanni Esposto

Ore 21:00 Piazza Papa Giovanni XXIII – Evento musicale

Sabato 30 agosto

Ore 08:00 Sparo di mortaretti

Ore 08:30 Giro per le vie della Città del Concerto Bandistico Città di Manfredonia (zona Scaloria). Saluto agli ospiti della Casa di Riposo “Anna Rizzi”

Ore 11:00 Piazza del Popolo – Matinée con NG Wind Orchestra diretta dal Maestro Antonio Pio La Marca

Ore 20:30 Piazza del Popolo – Note di Talento e Passione: concerto della New Generation Wind Orchestra – Città di Manfredonia – evento sostenuto dai Rotary Club di Manfredonia.

Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Evento Musicale

Ore 23:00 Scogliera Acqua di Cristo – Spettacolo di fuochi pirotecnici offerti da Mangano Impianti, Bar Haiti, Bar Autori, Darsena Boat, La Perla del Golfo, C’est La Vie, Gelateria Marea, Paninomania Da Francesco

Domenica 31 agosto

Ore 08:00 Sparo di mortaretti

Ore 17:30 Tradizionale colpo di mortaretti “u calcasse” per l’inizio della processione della sacra Icona della Beata Vergine Maria di Siponto

Ore 17:30 Cattedrale San Lorenzo Maiorano – Partecipazione alla Processione dell’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto dei fedeli e delle autorità civili e militari

Ore 18:30 Sparo di mortaretti all’uscita della Sacra Icona della Madonna di Siponto dalla Cattedrale

Ore 22:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Concerto musicale

Ore 00:30 Spiaggia Castello – Spettacolo di Fuochi Pirotecnici – terra – mare – cielo

Lunedì 01 settembre

Festa del mare dedicata a Sant’Andrea, Patrono dei pescatori

Ore 08:00 Sparo di mortaretti

Ore 17:30 Chiesa di Sant’Andrea – Partenza dell’accompagnamento alla tradizionale Processione a mare con il Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretto dal Maestro Giovanni Esposto

Ore 20:00 Piazza Falcone Borsellino (Siponto) – Messa in onore di Sant’Andrea

Ore 22:00 Piazza Falcone Borsellino (Siponto) – Manfredonia POP Line: concerto musicale

Ore 24:00 Lungomare del Sole (Siponto) – Spettacolo di fuochi pirotecnici

Comune di Manfredonia – Comitato Festa Patronale 2025