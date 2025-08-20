Edizione n° 5798

BALLON D'ESSAI

BAUDO // Manfredonia, febbraio 1964: quando Pippo Baudo presentò la XI^ edizione del Carnevale Dauno
19 Agosto 2025 - ore  10:49

CALEMBOUR

REPLICA // Sarcina attacca Salvini durante la festa di Trinitapoli: la replica di Splendido
19 Agosto 2025 - ore  09:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il diavolo spettegola // Roberto Calissano ricorda il fratello Paolo: tutti i demoni di una vita difficile

RICORDO Roberto Calissano ricorda il fratello Paolo: tutti i demoni di una vita difficile

Roberto Calissano, fratello maggiore dell’attore genovese Paolo Calissano, racconta una vita segnata dal successo, dalle tragedie e dalle dipendenze

Paolo Calissano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Agosto 2025
Il diavolo spettegola //

Roberto Calissano, fratello maggiore dell’attore genovese Paolo Calissano, scomparso il 29 dicembre 2021 a 54 anni, racconta al Corriere della Sera una vita segnata dal successo, dalle tragedie e dalle dipendenze.

Paolo era il fratello maggiore, con un carattere sfrontato e sicuro di sé, e fin da bambino mostrava la sua personalità dominante, imponendosi anche nelle piccole scelte quotidiane. Ma dietro il carisma e il talento, si celavano fragilità profonde e una famiglia difficile, con una mancanza di supporto che ha pesato per tutta la vita.

Roberto ricorda come Paolo fosse depresso ma nascondesse il suo dolore, mentre la dipendenza dalla cocaina e successivamente dai tranquillanti segnarono la sua esistenza. Nel 2005 una tragedia segnò la sua carriera: la morte di una donna brasiliana per overdose nella sua abitazione lo portò a una condanna patteggiata, e da quel momento Paolo fu emarginato dal mondo dello spettacolo, nonostante avesse scontato la pena.

Solo Maurizio Costanzo gli offrì un sostegno reale, ma per il resto Paolo subì l’isolamento e il tradimento, come quello di Matteo Minna, amministratore di sostegno, accusato da Roberto di averlo tradito. La sua lotta contro i demoni personali continuò fino alla fine: Roberto sottolinea come non fosse la cocaina a ucciderlo, ma l’abuso di tranquillanti dopo aver smesso con la droga.

Nonostante i contrasti e i periodi di allontanamento, Roberto ricorda anche i momenti di affetto e vicinanza, come quando Paolo, con gesti semplici, dimostrava amore e protezione verso il fratello. L’ultimo ricordo è di una voce affaticata e sofferente, preludio alla fine, che rende ancora più dolorosa la memoria di un talento ostacolato da eventi tragici e da un contesto che non gli ha concesso perdono né comprensione.

Lo riporta golssip.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.