Roberto Calissano, fratello maggiore dell’attore genovese Paolo Calissano, scomparso il 29 dicembre 2021 a 54 anni, racconta al Corriere della Sera una vita segnata dal successo, dalle tragedie e dalle dipendenze.

Paolo era il fratello maggiore, con un carattere sfrontato e sicuro di sé, e fin da bambino mostrava la sua personalità dominante, imponendosi anche nelle piccole scelte quotidiane. Ma dietro il carisma e il talento, si celavano fragilità profonde e una famiglia difficile, con una mancanza di supporto che ha pesato per tutta la vita.

Roberto ricorda come Paolo fosse depresso ma nascondesse il suo dolore, mentre la dipendenza dalla cocaina e successivamente dai tranquillanti segnarono la sua esistenza. Nel 2005 una tragedia segnò la sua carriera: la morte di una donna brasiliana per overdose nella sua abitazione lo portò a una condanna patteggiata, e da quel momento Paolo fu emarginato dal mondo dello spettacolo, nonostante avesse scontato la pena.

Solo Maurizio Costanzo gli offrì un sostegno reale, ma per il resto Paolo subì l’isolamento e il tradimento, come quello di Matteo Minna, amministratore di sostegno, accusato da Roberto di averlo tradito. La sua lotta contro i demoni personali continuò fino alla fine: Roberto sottolinea come non fosse la cocaina a ucciderlo, ma l’abuso di tranquillanti dopo aver smesso con la droga.

Nonostante i contrasti e i periodi di allontanamento, Roberto ricorda anche i momenti di affetto e vicinanza, come quando Paolo, con gesti semplici, dimostrava amore e protezione verso il fratello. L’ultimo ricordo è di una voce affaticata e sofferente, preludio alla fine, che rende ancora più dolorosa la memoria di un talento ostacolato da eventi tragici e da un contesto che non gli ha concesso perdono né comprensione.

Lo riporta golssip.it.