Una complessa attività d’indagine condotta dal Nucleo Carabinieri Forestale di San Giovanni Rotondo ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 46enne del posto, ritenuto responsabile di incendio doloso. Secondo quanto accertato, lo scorso 23 giugno, in località “Contrada Piano” di San Marco in Lamis, l’uomo avrebbe appiccato un rogo che ha distrutto circa 17 ettari di vegetazione, causando ingenti danni all’area interessata.

L’episodio si inserisce in un più ampio quadro di attività di prevenzione e repressione degli incendi che i reparti Forestali dell’Arma stanno portando avanti nel Foggiano, territorio particolarmente esposto al rischio di fiamme nel periodo estivo.

In parallelo, il Reparto Carabinieri Forestale del Parco Nazionale del Gargano ha intensificato i controlli, elevando oltre 40 sanzioni amministrative – per un valore complessivo di circa 40mila euro – nei confronti di soggetti che avrebbero violato le normative sulla gestione dei residui vegetali o omesso la realizzazione delle necessarie fasce di protezione in prossimità di terreni, zone boschive e strade.

L’attività investigativa ha inoltre consentito di individuare i presunti responsabili di tre incendi colposi che, tra giugno e luglio, hanno interessato diverse aree del territorio garganico:

4 giugno 2025, Vieste (loc. “Santo Stefano”) – un incendio originato dall’incauto utilizzo di un mezzo agricolo;

27 giugno 2025, San Giovanni Rotondo (SP 43) – un rogo di rifiuti che si è propagato, distruggendo circa 15 ettari di terreno;

20 luglio 2025, Serracapriola (Pineta di Longara) – un incendio alimentato dall’incuria di terreni incolti, che ha devastato circa 13 ettari di pineta.

Il bilancio conferma l’impegno dei Carabinieri Forestali nel contrasto a un fenomeno che, oltre a mettere in pericolo l’ambiente e l’economia agricola locale, rappresenta anche una seria minaccia per la sicurezza pubblica.