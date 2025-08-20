Edizione n° 5798

Home // Cerignola // Sicurezza a Cerignola, Bonito: “Incontro a Foggia con le forze dell’ordine”

INCONTRO Sicurezza a Cerignola, Bonito: “Incontro a Foggia con le forze dell’ordine”

Un incontro per affrontare le questioni di pubblica sicurezza nei territori di Cerignola, Stornara e Lesina

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Agosto 2025
Cerignola // Politica //

Questa mattina si è tenuta a Foggia una riunione con i vertici delle forze dell’ordine per affrontare le questioni di pubblica sicurezza nei territori di Cerignola, Stornara e Lesina, come comunicato dal sindaco di Cerignola, Francesco Bonito.

L’incontro segue la lettera inviata al Prefetto e al Ministro dell’Interno e ha avuto come oggetto le problematiche relative all’ordine e alla sicurezza pubblica, emerse in seguito ai recenti fatti di cronaca che hanno interessato la zona.

Lo riporta cerignolaviva.it.

Lascia un commento

