Un pomeriggio estivo si è trasformato in tragedia per la famiglia di Martin, 15 anni di Trebaseleghe, travolto lunedì 19 agosto a Loreggia mentre percorreva la ciclabile Ostiglia in bicicletta. Il ragazzo, appassionato di musica, motori e breakdance, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato colpito da un’auto guidata da un 32enne di Piombino Dese.

Secondo la polizia locale, Martin stava pedalando con un amico quando, sbucando da dietro alcune piante, si è immesso sulla carreggiata. L’automobilista ha raccontato di aver visto il ragazzo solo all’ultimo istante, senza possibilità di evitare l’impatto: “Ho sentito un botto, non ho potuto fare nulla”.

L’impatto è stato devastante: Martin è stato scaraventato per diversi metri e la bicicletta è finita in un fossato. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del Suem 118, per il quindicenne non c’era più nulla da fare.

Un gesto che ha colpito profondamente i presenti è stato quello del padre, Alessandro, che ha trovato la forza di rivolgersi all’automobilista con parole di conforto e perdono:

“Non sentirti in colpa, non potevi fare nulla per evitare l’impatto. Io mi metto nei tuoi panni, coraggio”.

Il trentaduenne, sconvolto e tormentato dai sensi di colpa, ha accolto le parole singhiozzando. La madre di Martin, Fabrizia, sopraffatta dal dolore, ha accusato un malore ed è stata ricoverata all’ospedale di Camposampiero, migliorando in serata grazie alle cure mediche.

Martin, figlio unico, frequentava l’istituto Rosselli di Castelfranco Veneto e amava trascorrere il tempo tra amici, sport e musica. La sua passione per la bicicletta e la breakdance lo rendeva un ragazzo pieno di vita, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità.

Il sindaco di Trebaseleghe, Antonella Zoggia, ha definito l’evento una tragica fatalità, sottolineando che non si possono attribuire colpe al ragazzo: “Non c’è responsabilità da ricercare, solo un destino ingiusto”.

Intanto, gli accertamenti della polizia locale proseguono per ricostruire con precisione la dinamica. Le prime verifiche non evidenziano comportamenti imprudenti né da parte dell’auto né della bici.

Nei prossimi giorni la famiglia deciderà la data del funerale, momento in cui la comunità si stringerà attorno ai genitori per ricordare Martin, il cui futuro è stato tragicamente interrotto.

