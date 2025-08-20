Non si arresta l’attenzione dei Carabinieri sul fronte della prevenzione degli incendi che continuano a interessare la provincia di Foggia. Dopo gli ultimi episodi registrati a Rodi Garganico, emerge anche un caso avvenuto nello scorso mese di giugno a Vieste, dove i militari dell’Arma hanno denunciato un 32enne straniero, residente in Italia dal 2014.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco a delle sterpaglie in un terreno adiacente a un noto supermercato del luogo, innescando un incendio che, grazie al pronto intervento delle Guardie Ecologiche Volontarie, è stato domato prima che potesse propagarsi ulteriormente.

La segnalazione era arrivata da un privato cittadino, permettendo ai Carabinieri di intervenire in tempi rapidi. Con l’ausilio della Polizia Locale, i militari hanno individuato e bloccato il 32enne nelle immediate vicinanze del rogo, trovandolo in possesso di un accendino.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà. Contestualmente, i Carabinieri hanno richiesto al Questore di Foggia l’emissione di un decreto di espulsione ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 286/1998.