Weekend instabile: l’anticiclone tenta il ritorno, ma l’Italia resta esposta

Dopo la perturbazione che abbandonerà l’Italia venerdì, è previsto un tentativo di rinforzo dell’anticiclone dall’Europa occidentale. Tuttavia, il campo anticiclonico non sembra voler stabilirsi con decisione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, lasciando il Paese esposto a correnti settentrionali fresche e a tratti instabili, alternate a schiarite ampie.

Sabato: l’instabilità interesserà soprattutto il Nordest e la fascia appenninica, con possibili rovesci e temporali localmente forti nel pomeriggio, mentre il resto d’Italia, in particolare Nordovest, regioni tirreniche e isole maggiori, vedrà ampie schiarite. Le temperature subiranno un lieve calo, con clima gradevole e picchi oltre 30°C solo all’estremo Sud.

Domenica: i fenomeni più instabili rimarranno concentrati sulla dorsale appenninica e in parte sulla Val Padana centro-orientale, mentre sul piano termico sono attese poche variazioni rispetto al giorno precedente. La tendenza rimane incerta, per cui è consigliabile seguire i prossimi aggiornamenti meteorologici.

Lo riporta 3bmeteo.com.