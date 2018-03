https://laetitiatassinari.files.wordpress.com/ Immagine d'archivio.

Bari. I Carabinieri della Stazione di Modugno hanno arrestato una napoletana 31enne del luogo, con le accuse di tentata truffa aggravata e possesso di documenti di identificazione falsi. La donna, recatasi presso l’ufficio postale del luogo, ha chiesto di riscuotere dei rimborsi IRPEF, esibendo la propria carta d’identità. Una verifica incrociata eseguita dall’addetto allo sportello ha permesso di accertare che il documento esibitogli era falso e che quindi la persona presentatasi allo sportello non corrispondeva quella che avrebbe avuto diritto alla riscossione. Per tale motivo è stato chiesto l’intervento di una pattuglia dell’Arma, che giunta sul posto ha bloccato la donna ed ha accertato la sua vera identità. Tratta in arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, la 31enne è stata associata al carcere del capoluogo. La carta d’identità falsa, invece, è stata posta sotto sequestro. Modugno, tenta di riscuotere rimborsi Irpef con documenti falsi: arrestata ultima modifica: da

