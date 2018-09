Manfredonia. Al via la stagione del mini volley

Di:

Al via la stagione del mini volley: Open Day a cura dell’Asd Volley Manfredonia Sabato 22 settembre alle ore 18:00 presso il modernissimo impianto del Palatomaiuolo, l’ASD Volley Manfredonia sarà lieta di accogliere quanti vorranno abbracciare questo bellissimo sport. Ad accogliere le bambine ci saranno in primis le atlete che costituiranno il roster dell’imminente campionato , gli istruttori ,nonché la dirigenza al gran completo, che illustrerà , oltre al gioco del volley vero e proprio, i valori pregnanti di questa società, rispetto, sano agonismo, correttezza.

A livello organizzativo si ringraziano i proprietari della struttura per la fattiva collaborazione, non solo in termini logistici ma anche amministrativi . Vi aspettiamo numerosi.

Area Comunicazione ASD Volley Manfredonia

