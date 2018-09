Manfredonia. Diretta Consiglio comunale (LIVE)

Di:

Manfredonia, 17 settembre 2018. La consigliera anziana del Consiglio comunale di Manfredonia, Mariagrazia Campo, ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale e del vigente Regolamento del Consiglio, rende noto che il Consiglio comunale, è convocato, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione per giovedì 20 settembre 2018, alle ore 17.00, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, e, ove ne ricorressero i presupposti di legge o di regolamento, in seduta di seconda convocazione per il giorno lunedì 24 settembre 2018, per la trattazione degli accapi posti al seguente

Ordine del Giorno:

1. Surroga del consigliere comunale Antonio Prencipe e convalida del consigliere subentrante;

2. Elezione Presidente Consiglio comunale;

3. Elezione vice Presidenti del Consiglio comunale;

4. Sconfinamento lotto A7, umi “A”, insula B8, su porzione di suolo pubblico. Ratifica verbale dell’Organismo di Mediazione e Conciliazione (I.ME.CON.). Determinazione;

5. L. R. 14/09 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”. Determinazioni;

6. Zona omogenea B/34 – Siponto – Variante puntuale al PRG con compensazione aree viabilità – Adozione;

7. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) del TUEL relativo a sentenza del Tribunale di Foggia n. 2730/2017;

8. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) del TUEL relativo a sentenza Corte di Appello Tribunale di Bari n. 690/2018;

9. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) del TUEL relativo a sentenza Tribunale di Foggia n. 769/2018;

10. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) del TUEL relativo a sentenze n. 2831/2017 del Tribunale di Foggia, n. 177/2017 del Giudice di pace di Manfredonia e n. 2040/2017 del Tribunale di Foggia;

11. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) del TUEL relativo a senetenza Tribunale di Foggia n. 379/2017;

12. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi art. 194, 1° comma, lett. A) del TUEL – sentenza TAR Puglia n. 59/2018;

13. “Regolamento comunale per interventi a favore di nuclei familiari in condizioni di grave emergenza abitativa”. Approvazione;

Approvazione Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

fonte

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)