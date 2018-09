Meteo. Ancora instabilità in Puglia

Di:

Bari. METEO Puglia: infiltrazioni umide raggiungono ancora le nostre regioni favorendo la genesi di rovesci e temporali diurni sui settori interni in esaurimento poi nel corso della serata. Da segnalare inoltre fenomeni sin dal mattino sul Molise orientale in esaurimento. Temperature minime in calo, con estremi di 20°C; massime stabili, con punte di 28°C. Venti da deboli a moderati settentrionali. Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mossi o localmente mossi al largo.

Venerdì 21 Settembre Variabilità con rischio di rovesci e qualche temporale

VENERDI’: Il vortice di bassa pressione sul Tirreno rinnova instabilità diurna con ancora occasione per rovesci e temporali in sviluppo su dorsale e Murge. Meglio su coste e pianure limitrofe con sole prevalente. Temperature minime stabili, con estremi di 20°C; massime in aumento, con punte di 30°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mossi.

Sabato 22 Settembre Torna il bel tempo sulle nostre regioni

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature minime stabili, con estremi di 21°C; massime in aumento, con punte di 31°C. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.