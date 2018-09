Nasce una “corrente” del partito di Salvini, in Capitanata c’è l’ex commissario Fanelli

Di:

Foggia. “E’ nell’aria la nascita di un’ala alternativa alla Lega che non ha condiviso le scelte della segretaria provinciale del partito di Salvini e le candidature delle politiche”. Lo dice Roberto Fanelli, commissario della Lega fino a febbraio scorso, candidato alle regionali nel 2015 e uno dei primi a portare il simbolo per le urne in Capitanata. “Non ci hanno riconosciuto nessun collegio uninominale da Chieuti a Bisceglie, sono andati tutti ad ex forzisti”. E’una polemica nota, quella di Fanelli, riguardo al 4 marzo, la novità è la nascita di questa “corrente” nel partito che sta mietendo successi anche al sud. Tra le adesioni, quella di Rocco Prete, “un politico di razza”, lo definisce Fanelli, alcuni esponenti di Foggia, e altri di San Severo, il paese in cui Fanelli, alle regionali del 2015, ha ottenuto 1400 voti. “Siamo presenti a Foggia, Brindisi, Lecce, Bisceglie e la Bat”. L’ex commissario contesta anche le segreterie, anzi, “i coordinamenti che non sono stati eletti ma nominati, quindi non si capisce chi comanda, nel partito c’è caos”.

Si vota per le europee, l’anno prossimo, per la Provincia ad ottobre, per le comunali a San Severo, Foggia e Lucera, solo per citare i Comuni più grandi. Questo gruppo recente potrebbe interfacciarsi con quei civici di Capitanata che, alle scorse comunali, hanno vinto rispetto al centrodestra e al centrosinistra.

Il “candidato” Leo Di Gioia e i partiti

Un candidato possibile a sindaco di Foggia come l’assessore regionale all’agricoltura Leo Di Gioia potrebbe intessere un dialogo con loro: “Certo, i civici stanno sondando il terreno, a destra come a sinistra- continua Fanelli- sono un movimento alternativo in cui qualcuno, in base al suo ruolo, fa ‘il bello in vetrina’”. Dice che loro “hanno i voti”, alcuni esuli leghisti sarebbero già approdati dalle loro parti e Franco Landella, ricandidato sindaco di Foggia, lo potrebbero sostenere “se ci sono i presupposti politici, cioè delle intese, e appoggiando un candidato solo condiviso anche dalla Lega”. L’interlocuzione va avanti in varie direzioni: “Siamo liberi politicamente, parteciperemo alle festa dei Popolari per l’Italia (prevista in questi giorni, ndr) di Massimo Cassano, del resto si vanno attuando accordi di programma anche fra Noi con l’Italia, il partito in cui c’è Fitto, e Fratelli d’Italia”. Lo scacchiere delle intese è movimentato, per le europee gli aspiranti sono diversi, da Giorgino di Fi, sindaco di Andria, al coordinatore regionale della Lega Caroppo, a Joseph Splendido, consigliere comunale di Foggia e già candidato della Lega, nel proporzionale, alla Camera.

Il rinnovo del presidente della Provincia

Anche per la Provincia i tavoli di ottobre potrebbero chiudersi in vista di accordi più lungimiranti, e i civici, determinanti nell’elezione del presidente Miglio, spostarsi verso altri nomi, di centrodestra, il cui assetto, restando la situazione attuale, non muterebbe, cioè non ci sarebbe la possibilità di aggiudicarsi un loro presidente dato che la maggior pare dei sindaci o sono del Pd o sono civici.

I nomi dei possibili candidati di centrodestra vanno da Tavaglione, sindaco di Peschici – prima molto vicino a Leo Di Gioia, che nel suo consiglio comunale ha visto ben sei sostenitori della lista civica che lo ha eletto passare alla Lega- a Franco Metta, sindaco di Cerignola. In alcune dichiarazioni rilasciate a FoggiaToday, il coordinatore di Fi Di Mauro ha escluso candidature di sindaci neoeletti.

Una fase intermedia, quella del voto a Palazzo Dogana, prima delle decisioni per europee e comunali, con un Leo Di Gioia che, attualmente, riveste il ruolo di coordinatore nazionale nella conferenza Stato-Regioni per quanto riguarda la Puglia, ed ha quindi la possibilità di incontrare il ministro leghista Centinaio. Se gli accordi passano per Roma, come dicono in molti, oltre a Fanelli, che lo sottolinea polemicamente quando parla di territorio di “nominati”, questo tassello può in qualche modo tornare utile per i dialoghi fra il partito di Salvini e i civici. Ieri sera, intanto, nella sede del coordinamento provinciale della Lega, si è svolto il tavolo del centrodestra sulle votazioni a Palazzo Dogana di ottobre.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 20 settembre 2018