“Orgoglio Juve” in Spagna

SI FERMA KHEDIRA, ESPULSO RONALDO

La Juve è in palla, gioca in scioltezza e sembra poter sbloccare la gara da un momento all’altro. In sei minuti però i bianconeri perdono due pedine fondamentali: al 23′ Khedira si blocca e lascia il posto ad Emre Can e al 29′ tutto si mette in salita quando, mentre il pallone termina in fallo laterale sulla sinistra, a centro area scoppia una scaramuccia tra Ronaldo e Murillo. Non sembra nulla di grave, ma il signor Brych, dopo essersi confrontato con l’assistente d’area Fritz, estrae il rosso diretto per il portoghese, che lascia il campo disperato e i compagni in dieci. È la sua prima espulsione in 154 partite di Champions disputate.