Silvis “Ecco ‘La Lupa’, sequel di ‘Formicae'”

Foggia. Torna Renzo Bruni, già protagonista di Formicae (SEM, 2016), primo thriller ambientato in Capitanata e tra le rivelazioni editoriali degli ultimi anni. Ma torna soprattutto il suo creatore, l’ex questore foggiano e ormai scrittore a tempo pieno Piernicola Silvis, autore de La Lupa (SEM, 2018), sequel del suo precedente romanzo, ancora una volta ambientato nella città di Foggia. Lunedì 24 settembre, infatti, alle ore 19, all’Auditorium Santa Chiara, lo scrittore foggiano ritrova il proprio pubblico di lettori e concittadini, presentando in anteprima nazionale il suo nuovissimo romanzo, anticipando di alcuni giorni l’uscita nazionale del libro (prevista per il 4 ottobre). A conversare con Piernicola Silvis, sarà la giornalista di FoggiaToday Giovanna Greco. L’attore e regista Pierluigi Bevilacqua, direttore artistico della Piccola Compagnia Impertinente, leggerà alcuni brani ispirati all’opera. Fabio Silvis, al piano, e Angelo De Cosimo, alla viola, eseguiranno brevi intervalli musicali. L’incontro è patrocinato dal Comune di Foggia e organizzato in collaborazione con la libreria Ubik.

La Lupa (SEM, 4 ottobre 2018). Diego Pastore, il serial killer dei bambini che abbiamo conosciuto nel precedente thriller di Piernicola Silvis, Formicae, al contrario di quanto si credeva, non è morto. Ferito gravemente, è ricoverato nell’ospedale di San Giovanni Rotondo, da dove, con una clamorosa azione paramilitare, viene prelevato dagli uomini del clan di Sonia Di Gennaro, moglie di un carismatico boss mafioso del Gargano. Renzo Bruni inizia un’implacabile caccia all’evaso, senza immaginare, però, che nel frattempo Diego Pastore si è affiliato al clan che ne ha organizzato l’evasione, diventandone prima il sanguinario sicario e poi l’aspirante capo. Fra gli efferati omicidi di una guerra fra clan e le sporche intromissioni di una politica deviata, Bruni ingaggia una lotta all’ultimo sangue con Pastore, un serial killer messosi al servizio della quarta mafia, la più sanguinaria.

Piernicola Silvis. Dirigente della Polizia di Stato, ha lasciato il servizio attivo come Questore di Foggia. La Lupa è il suo quinto romanzo. Con SEM ha pubblicato Formicae (2017), riproposto da Feltrinelli nel 2018. I suoi libri sono stati tradotti in diverse lingue.