Abrogazione del voto segreto in Parlamento? Non è una buona idea

Alla Camera dei Deputati, il 18 settembre, all’ordine del giorno c’era la richiesta di arresti domiciliari per un deputato di Forza Italia, l’on. Sozzani. Si è proceduto con votazione segreta. La mozione è stata respinta e l’onorevole non avrà gli arresti. Infatti, i voti contrari all’arresto sono stati piuttosto numerosi ed erano molti di più rispetto ai voti del solo centro destra della opposizione. Immediata l’ira dei Grillini, i quali si erano dichiarati per l’arresto e pare che avessero anche concordato con quello che rimane del PD dopo la fuoriuscita di Renzi di procedere uniti in questa direzione.

Ci sono stati dunque franchi tiratori o fuoco amico, come si usa dire. Naturalmente questa notizia è rimbalzata sui media nazionali in video e in cartaceo, come un primo passo falso del nuovo governo.

I Grillini, per sdrammatizzare il loro dispiacere, hanno affermato tramite alcuni onorevoli apparsi in tv che questo voto, dove PD e 5STELLE si sono separati, non coinvolge direttamente il governo perché il quesito non era su un argomento proposto dal governo e si lasciava libertà di coscienza. Nella sostanza si è trattato di un voto che non ha fatto molti danni. Lo stesso hanno fatto i commentatori del PD.

Nuova maggioranza poco compatta

Dunque, niente di grave per alcuni. Invece già segni di cedimento nella nuova maggioranza secondo alcune grandi firme della stampa. Quale delle due forme di votazione è la migliore, allora mi chiedo. Se sono previste entrambe ci sarà una ragione. Un voto di fiducia al governo non potrà mai passare per l’Urna Segreta, perché eventuali risultati in controtendenza sarebbero catastrofici per la prosecuzione di qualunque governo. L’urna segreta è invece prevista in casi come questi, di natura più morale, per così dire, anche se è possibile riconoscere perfettamente l’aspetto politico quando l’indagato è un parlamentare.

Il voto libero di deputati e senatori

Il voto che ha visto in minoranza l’attuale maggioranza fa riflettere. Quanto sono effettivamente liberi nelle votazioni i deputati e i senatori? Quanta libertà viene lasciata alla valutazione del singolo rispetto agli ordini di partito? Non molta, secondo me. E non solo perché con il voto segreto alcuni si riscattano da anni di ubbidienza forzata al volere e al bene del partito di appartenenza, soprattutto quando la coscienza non ne condivide il percorso. Ma soprattutto perché nel politico non prevale una persona diversa da quella che è nella realtà di tutti i giorni. Troppi hanno dovuto votare turandosi il naso.

Inoltre i politici sanno che chiunque amministri la cosa pubblica rischia spesso l’incriminazione per atti puramente formali. Si sente dire da più parti che i Sindaci sono diventati paurosi e non firmano quasi niente per il timore della magistratura, cui si ricorre facilmente – da Mani Pulite in poi – come arma contro di loro da parte dei loro avversari.

Non è decisamente un mondo facile quello in cui viviamo e questo aggrava di più il peso del voto.

In questi tempi di giravolte spaziali all’interno di una nazione che si mostra chiaramente debole per il lavoro che manca, per le strutture che cadono, per le manutenzioni taroccate, per una scuola che abitua alla competitività aziendale più che alla formazione di una cittadinanza consapevole e responsabile, io credo che molti politici, come tantissime persone comuni, abbiano dovuto ingoiare tanti rospi.E allora il voto segreto risulta l’unico momento di libertà in un mondo che la libertà la sta decisamente perdendo di vista, in ogni settore.

Le correnti e i partiti

I Grillini hanno nel loro programma, è stato detto in tv, l’abrogazione del voto segreto.

Non è una buona idea. Si toglierebbe quell’unico margine di disubbidienza ancora consentito. Non si può fare di un parlamentare uno schiavo che non può mai dire la sua. Le correnti, i personaggi di peso guidano i partiti. L’ultimo arrivato si deve sempre adeguare. Nel Parlamento come nella vita. D’altra parte non è un caso se alle elezioni votiamo a scrutinio segreto. Forse neanche serve quando gli ordini dall’alto sono perentori, ma abbiamo la sensazione di sentirci liberi almeno quel giorno. Pensiamo anche al coraggio che ci vuole, in mancanza di un voto segreto, a dire la propria opinione di fronte ad una maggioranza di partito già bella e determinata. Quanti di noi avrebbero questo coraggio? Oso? Pochissimi. Già in banali elezioni negli organi collegiali della scuola, dove non si vince nulla se non grattacapi, i candidati implorano il voto con una insistenza talora imbarazzante e per toglierseli dai piedi si arriva a promettere. Lo stesso avviene alle elezioni comunali, dove hai amici in tutti i partiti in lizza. Personalmente mi piacerebbe il voto sempre palese supportato da un coraggio civico veramente consapevole e responsabile delle proprie scelte.Ma di fronte all’aria che tira quasi quasi è preferibile il voto segreto.

Almeno i risultati non mentono. E la menzogna non dovrebbe essere bagaglio culturale di una cittadinanza consapevole.