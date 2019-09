Bambini dimenticati in auto: un allarme sociale cui bisogna dare risposta

Di:

L’ennesimo papà, questa volta di Catania, ha lasciato al parcheggio, nella sua auto, il figlioletto di due anni che avrebbe dovuto portare al nido.

È percepibile l’orrore in noi lettori e telespettatori di fronte ad una notizia del genere data dai media. E capiamo la gravità del fatto e in qualche modo ci confortiamo dicendoci che a noi questo non potrà mai accadere.

Ecco il punto. La lista dei genitori che lasciano i figli in macchina si fa sempre più lunga e questo significa che tutti o quasi non potevano mai immaginare che sarebbe potuto toccare a loro.

Non bisogna disperarsi di fronte a notizie di questo tipo o perdere la fiducia nella capacità di essere genitori attenti ma neppure si può sottovalutare il grave rischio che si corre.

Il seggiolino sonoro

Ad arginare questo rischio si è rivolta una legge che impone l’uso in macchina di un seggiolino per bambini piccoli con un dispositivo sonoro, che non puoi non sentire. Ma la legge non è diventata ancora norma applicativa. Purtroppo.

Ma che razza di genitori siamo noi genitori se abbiamo bisogno di un campanello di allarme? E’ mai possibile che non possiamo fare da soli? Che l’elettronica, che già governa tutta la nostra vita domestica e professionale, debba insegnarci ad essere buone madri e buoni padri? Ebbene, siamo genitori, purtroppo, per i quali l’elettronica sarebbe una cosa buona. Perché le madri e i padri che dimenticano i figli sono buone madri e buoni padri.

I genitori e il lavoro

In una tipologia di famiglia, però, che ha cambiato decisamente volto. E non in meglio per certi aspetti. Guardiamola la famiglia di oggi: siamo noi. Un padre che ha la fortuna di lavorare si tiene ben stretto il suo lavoro se c’è il rischio di perderlo oppure, se è fortunato e sta facendo carriera, è quasi normale che stia tutto concentrato sul lavoro. La madre di oggi quando non lavora fuori casa, ma si definisce casalinga, quasi se ne vergogna. Perché l’immagine vincente della nuova famiglia, anche allargata, anche costituita da nuclei che si riformano dopo eventuali divorzi, prevedono, ed è giusto, che anche la madre lavori. Perché è bello, perché ci si realizza o anche solo perché se vivi in una grande città con uno dei due stipendio ti paghi soltanto l’affitto.

La soluzione non è tornare alla famiglia di una volta, quando la donna stava sicuramente in casa e portava personalmente a piedi i figli all’asilo. Quella famiglia ora è l’eccezione. Ma non può essere la soluzione.

La gestione degli orari

In attesa che sblocchino la normativa sul rimedio facile facile del seggiolino elettronico, proviamo a sognare una famiglia in cui non avvengano tragedie simili.

Perché di tragedie si tratta. Tutti i genitori e i nonni di quei bambini sono morti anche loro, ormai sono dei morti che camminano. Solo una società diversa potrebbe impedire tali tragedie e tante altre ancora di altra origine (le morti sul lavoro, ad esempio).

Il nucleo familiare cui apparteniamo da decenni comprende papà, mamma, figlio o figli. Entrambi gli adulti lavorano. Non sempre c’è nelle città o nei paesini la rete di parenti e amici di lunga data che possano farsi carico degli orari impossibili del lavoro di oggi. Orari lunghissimi. Pena, spesso, il licenziamento; oppure orari lunghissimi anche solo per rientrare a casa dal posto di lavoro. La gestione degli orari dei figli e del lavoro per una famiglia confinata nella sua solitudine è di una difficoltà immensa. Bisogna andare alla ricerca di baby sitter e sperare che siano capaci di gestire un bimbo.

Affidare i bambini ad altri

Perché il bambino non è un cucciolo cui si deve dare il cibo tre volte al giorno. E anche dei cuccioli di animali abbiamo pian piano capito tante cose. Il bambino tra un pasto è l’altro vuole i genitori là, con lui. Desidera abbracciare ed essere abbracciato dalle due persone i cui visi ha imparato ad amare da quando si è affinato il senso della vista. Perché quello dell’olfatto c’è sempre stato: la mamma è riconosciuta a pelle. Il cucciolo dell’uomo desidera trovare accanto a sé, anche quando ancora non parla, papà o mamma nel momento in cui, ad esempio, cade e si fa male e la vita comincia a presentargli il conto del fatto che non tutto quello che accade è sempre indolore. E il pianto disperato di un bambino che non comprende quello che gli accade può essere lenito solo dai due visi di riferimento. Neanche i nonni che pure adorano i nipoti possono fare molto.

La rete da ricreare

I genitori sono i grandi di cui il bimbo si fida e con i quali impara cos’è la gioia e il dolore e impara che dopo il dolore per fortuna ritorna la gioia. Anche la più splendida baby sitter non può arrivare a tanto. Eppure questo normalmente facciamo. Affidiamo ad altri i nostri figli. Quando siamo fortunati a trovarli. E’ invece raro trovare una famiglia che anteponga il bambino alla propria realizzazione o alla necessità di lavorare. Che calcoli gli orari in modo da non destinare al proprio figlio il residuo della giornata ma qualcosa di più. Nei casi in cui la scelta dell’orario è obbligata occorre una rete che al momento non c’è: nidi sul posto di lavoro, dove adulto e figlio arrivano insieme. Ricreare, insomma, in modo moderno, una rete che non lasci solo il piccolo nucleo familiare.

Perché noi dimentichiamo mille oggetti e nomi, presi dallo stress di essere efficienti in ogni ora delle 24 che compongono il giorno. Perché questo ci viene richiesto dalla società. E ad una velocità sempre più elevata. Si dice che ci siano aziende che calcolano ai dipendenti pure la pausa per andare al bagno! In che condizioni ritorna a casa una persona distrutta e anche umiliata nel posto di lavoro? E il cervello è un organo che si resetta da solo, a danno della logica e della razionalità e del nostro desiderio di tenere tutto sotto controllo. Dimentica. Allontana l’inopportabile.

La madre perfetta

E accadono cose come questa. E allora siamo veramente tenuti a dare tutto il nostro rispetto a queste povere famiglie. E ricordare anche che in situazioni apparentemente tranquille spesso il mostro che agita e divora la parte razionale ha indotto e induce madri a uccidere le proprie creature. E anche là, scavando un po’ più a fondo, alla fine si scopre che queste donne non si sentivano all’altezza di quello che si richiede ad una madre perfetta. La soluzione è tutta da trovare, ma abbiamo già la percezione di una possibile via: meno perfezione; maggiore abitudine a chiedere aiuto; trovare il modo di rispondere come comunità alla richiesta di aiuto di donne e uomini in difficoltà.