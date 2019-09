Decreto sequestro preventivo per Lepore e altri, Cassazione: inammissibile ricorso

Di:

Foggia. “Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo è sufficiente osservare che la precedente pronuncia di questa S.C., intervenuta nel corso del procedimento, non può essere oggetto di contestazione, a meno che non venga proposto ricorso ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., sempre che ve ne siano i presupposti: il che tuttavia non è avvenuto (..)“.

Con sentenza di recente pubblicazione (con udienza relativa in ogni modo allo scorso maggio 2019), la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato “inammissibile” il ricorso proposto da Annarita Lepore, 05.12.1966 Foggia, contro un’ordinanza del febbraio 2019 del Tribunale della Libertà di Foggia che aveva “confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del medesimo Tribunale nel marzo 2018, finalizzato alla confisca per equivalente fino alla somma di euro 337.385,17 a carico della citata Annarita Lepore e di altri, essendo in corso un procedimento penale nei confronti, fra gli altri, della stessa Lepore per reati di concorso in peculato, commessi fra il 2009 e il 2014“.

“Il decreto del GIP era stato in origine confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza in data 3/05/2018, che a sua volta era stata annullata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza in data 9/10/2018: con tale pronuncia la Cassazione, pur ricordando che un decreto di sequestro preventivo non è chiamato a valutare gli indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei cui confronti la misura cautelare è disposta, essendo sufficienti gli indizi di reità, rilevava tuttavia che l’ordinanza del riesame si era limitata a indicare i pagamenti effettuati da T.A., presidente del consiglio di amministrazione dell’APS-azienda pubblica di servizi alla persona “Marchese Filippo de Piccolellis”, in favore di Lepore, senza che costei – che era la sua compagna – ne avesse titolo. Il nuovo esame demandato al TRIBUNALE doveva pertanto riguardare l’individuazione delle condotte ascrivibili alla ricorrente e gli elementi indiziari del contestato concorso di costei nei delitti di peculato attribuiti a T.“.

La nuova ordinanza del Collegio del riesame in data 20/02/2019, premessa la storia dell’APS in questione, derivante da una precedente IPAB, e la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo a T., elencava le condotte di Lepore corrispondenti alle contestazioni ipotizzate.

