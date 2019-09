Foggia. Controlli CC al mercato Rosati

Di:

Foggia, 20 settembre 2019. Nella mattinata di martedi scorso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia ha dato il via all’esecuzione di una pianificata serie di controlli tra le bancarelle dei venditori ambulanti che quotidianamente formano, dall’intitolazione della via, il cd. “mercato Rosati”.

L’attività, che ha la finalità di verificare il rispetto delle norme che regolamentano la particolare natura del commercio ambulante, oltre a quella di impedire ogni tipo di frode, ma soprattutto di tutelare la salute degli acquirenti/consumatori, si avvale della partecipazione, al fianco dei Carabinieri dell’Arma Territoriale, dei militari appartenenti alle diverse “specialità” dell’Arma, quali il Nucleo Operativo Ecologico, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

Nota inviata a StatoQuotidiano. ”Sono il titolare del banco pesce che ha avuto il controllo che e quello in foto.. La notizia è falsa. Sono già state inviate segnalazioni. Il controllo dei NAS si è concluso con la verifica della perfetta conformità sia di igiene sanitaria e di tracciabilità dei prodotti e di permessi sanitari. In seguito stretta di mano e complimenti da tutto il corpo NAS.

PS. Quel giorno eravamo gli unici rimasti tranquillamente nel conintuo della nostra attività a differenza di qualcuno . Diffidate dalle notizie false . L’articolo non è nemmeno firmato. Tra l’altro le “eventuali sanzioni”. A conferma di quanto scritto allego la copia del verbale dei carabinieri. Di preciso nelle righe sottolineate in rosso e sotto: “all’atto ispettivo si constata la presenza di prodotti ittici (seppie,calamari,persico,sgombri,alici, ecc..) tutti provvisti di etichettatura rispettante i dati previsti dalla normativa vigente.” “Dal punto di vista amministrativo viene esibita la seguente documentazione: autorizzazione per esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche”