Foggia. Prefetto incontra imprenditori e chiede comitato antiracket (FOTO)

Costituire un comitato antiracket all’interno di Confindustria. Lo ha proposto il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, in un incontro con l’associazione degli industriali di Capitanata, tenuto per valutare iniziative condivise per il contrasto ai reati contro l’economia legale. “E’ una terra piena di sofferenza caratterizzata da infiltrazioni criminali in diversi settori”, ha detto il Prefetto Grassi: “L’azione dello Stato è volta a colpire e destrutturare queste cosche. Rassegnazione, paura e resistenza non sono ammessi. E’ un invito che rivolgo alla responsabilità di imprenditori che vivono in una terra condizionata dalla mafia foggiana”, ha sottolineato, ricordando che “è stato riconosciuto a questi sodalizi il vincolo dell’associazionismo mafioso.

I Trisciuoglio, i Francavilla, Prencipe, i Libergolis e i Romito sono tutti gruppi criminali che conosciamo perfettamente, nome e cognome. E tutti voi li conoscete”, ha aggiunto rivolgendosi agli imprenditori. (fonte: Rai 3