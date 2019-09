Forum: un manfredoniano nel tribunale più famoso d’Italia

Di:

Forum in onda questa mattina su Canale 5 con un giovane manfredoniano in scena, Fabio Gelsomino. Secondo la presunta storia, l’uomo è stato trascinato nel tribunale più famoso d’Italia, assieme al suo compagno, da una ragazza nata in seguito ad inseminazione artificiale e cresciuta da due madri, le quali avrebbero perseguito la pratica con il seme donato da entrambi gli uomini. La ragazza chiede al giudice il test del DNA per sapere chi dei due è il suo vero padre. Toni piuttosto riscaldati, data la natura delicata del tema (e dello show televisivo, in onda ogni giorno sulle reti Mediaset sotto la conduzione di Barbara Palombelli)