IA può aiutarti con il tuo investimento?

Trattare con una grande quantità di informazioni, l’industria degli investimenti potrebbe utilizzare l’intelligenza artificiale, aiutando gli investitori nel processo decisionale.

L’intelligenza artificiale si è affermata nell’ultimo decennio, diventando più raffinata. Di conseguenza, le implicazioni per il suo utilizzo sono diventate quasi illimitate, dato che diverse industrie hanno iniziato a riflettere su come la sua applicazione potrebbe migliorare il loro modello di business. Ad esempio, molte aziende stanno ora considerando l’IA come un modo per migliorare il loro servizio clienti. Gli chatbot sono ormai ampiamente disponibili su molti siti web che forniscono risposte ancora più rapide rispetto alle controparti umane.

Ai consumatori piace la capacità di prendersi cura del proprio problema in modo tempestivo, a differenza del passato in cui il servizio clienti veniva svolto principalmente per telefono, accompagnato da fastidiosi tempi di attesa e da una serie infinita di pulsanti da premere per ottenere l’assistenza appropriata. Le società di investimento come TradeFW sta anche valutando come l’intelligenza artificiale potrebbe contribuire a migliorare i loro servizi.

Il settore degli investimenti è stato a lungo quello che ha fatto affidamento su grandi quantità di informazioni per prendere decisioni cruciali. Un ovvio punto di forza dell’IA è la sua capacità di estrarre dati cercando parole chiave all’interno dei testi. Questa potrebbe essere un’applicazione importante per il mondo degli investimenti. Usando l’IA per leggere una chiamata ai guadagni, l’IA può aiutare a interpretare se una situazione è ribassista o rialzista, risparmiando una notevole quantità di tempo.

Anche se la tecnologia non c’è ancora, l’IA sarà probabilmente in grado di andare oltre e fornire ulteriori conclusioni riguardo ai dati. Questo potrebbe rendere disponibili ulteriori informazioni per prendere una decisione di investimento. Le grandi imprese si trovano in una posizione migliore per analizzare dati complessi, dato il numero di persone che occupano. Tuttavia, l’IA sembra rendere omogenee queste condizioni di concorrenza, date le forme di investimento di tutte le dimensioni e le pari opportunità.

Alcuni dati oggi provengono da fonti alternative che possono essere piuttosto complesse da analizzare. Molte di queste fonti sono il risultato dei progressi tecnologici. Questo includerebbe dati come le immagini satellitari e i contenuti dei social media. I modelli di computer sono in grado di prendere immagini satellitari e convertirle in dati utili. Ad esempio, le immagini satellitari dei parcheggi possono essere interpretate come stime dei costi applicando l’IA. I social media sono anche una fonte ricca di dati di informazioni in tempo reale per i consumatori che possono aiutare nelle decisioni di investimento.

Utilizzando l’IA, queste informazioni possono essere estratte e ordinate in dati utilizzabili. Un’altra possibilità per l’IA è quella di assistere il trading. Essendo in grado di interpretare grandi volumi di dati, le aziende possono utilizzare queste informazioni per prendere decisioni migliori in materia di trading e investimenti. Questo potrebbe aiutare le aziende a guardare alle nuove opportunità di investimento all’interno del mercato.

Mentre ci sono numerosi vantaggi nell’applicare l’IA agli investimenti, ci sono naturalmente alcune limitazioni. L’IA semplicemente non può imparare come un essere umano. Sarebbe difficile prevedere i modelli di comportamento dei consumatori. Inoltre, non sarebbe in grado di prendere queste previsioni e svilupparle in una strategia di investimento. L’IA semplicemente non è in grado di esprimere lo stesso tipo di giudizi degli esseri umani. Un altro svantaggio dell’IA è il potenziale per sostituire posti di lavoro che possono essere occupati da lavoratori scarsamente qualificati. Alcuni altri avversari dell’IA esprimono il timore che l’IA possa potenzialmente togliere il controllo agli umani. I costi associati alla manutenzione e alla riparazione di complesse macchine di IA potrebbero essere piuttosto elevati, il che ne rende l’uso irrealistico per le piccole imprese di investimento.

Dato il modo in cui l’IA ha influenzato aspetti della nostra vita quotidiana, si può dire che l’IA farà parte dell’impresa di investimento e di molte altre. La misura in cui può essere applicata dipenderà forse dalla tecnologia e da come si evolve per migliorare ulteriormente le capacità dell’IA.