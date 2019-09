“L’attività ispettiva sulle politiche sociali prosegue nelle sedi competenti”

Di:

Apprendiamo con preoccupazione dalla stampa le modalità discutibili con cui si sarebbe consumati gli affidamenti presso l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia. Un fatto grave, rispetto a cui l’amministrazione Landella dovrà dare esaurienti risposte. In qualità di consiglieri comunali, sin dall’inizio, abbiamo messo in campo un’attività ispettiva importante, volta a far emergere quanto di non lineare è stato fatto durante la pregressa gestione amministrativa. Preannunciamo da subito azioni presso i competenti organi per far luce su quanto emerge e va emergendo e richieste di chiarimenti in consiglio comunale”.

Così in una nota congiunta i consiglieri comunali Annarita Palmieri (La Città dei Diritti) e Michele Norillo (M5S), componenti della commissione consiliare Cultura e Politiche sociali, in merito alla notizia di stampa sulle discutibili modalità di affidamento dei servizi presso il Centro Polivalente per anziani “N. Palmisano”.

Cinque le associazioni sotto la lente dell’opposizione per capire, sostanzialmente, come sono stati spesi i soldi dei cittadini e con quale criterio proroghe e affidamenti sono stati concessi. A tal proposito la coalizione di centrosinistra ha richiesto al presidente del consiglio comunale Leonardo Iaccarrino una commissione di controllo sula precedente gestione. Fdi, il partito dell’ex assessore alle politiche sociali Erminia Roberto, ha risposto che il criterio dovrebbe valere anche per le amministrazioni precedenti a quella di Franco Landella.

La stessa Roberto, attuale consigliere comunale, ha dichiarato di essere assolutamente favorevole alla commissione “non avendo nulla da nascondere ed avendo operato sempre e solo nel rispetto delle regole e della legalità. Sarà l’occasione scrive in una nota – per una “Operazione Verità” quanto mai necessaria per evitare le strumentalizzazioni ed esortare l’opposizione a trovare argomenti fondati e più pertinenti”.

“Porterò all’ordine del giorno del consiglio comunale l’istituzione di una commissione di garanzia e controllo- dice il presidente del consiglio Iaccarrino- che dovrà esprimersi a riguardo. Io credo che la richiesta sia più che legittima, la durata della commissione è di 90 giorni. Ricordo che già nella prima amministrazione Landella è stata istituita una commissione sui debiti fuori bilancio e nel precedente governo Mongelli. Il prossimo consiglio comunale, a fine settembre, sarà incentrato sul bilancio, ottenuto il parere dei revisori dei conti. L’argomento politiche sociali e controllo verrà portato all’ordine del giorno nel consiglio comunale successivo”.