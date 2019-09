Olimpiadi di informatica, medaglia d’argento per Antonio Ciociola di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 20 settembre 2019. Dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Matematica del maggio scorso, il giovane talento sipontino Antonio Ciociola ottiene un altro prestigioso risultato questa volta alla XIX Edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica, tenutesi quest’anno a Matera il 17, 18 e 19 settembre 2019.

In accordo tra MIUR ed AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico), queste Olimpiadi sono aperte a tutte le scuole secondarie superiori che ritengono di avere studenti con interesse per l’informatica e con elevate capacità, soprattutto riguardo agli aspetti logici, algoritmici e speculativi di tale disciplina. L’evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e valorizzare le eccellenze esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo. A maggior ragione, se si considera che le discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e professionale dei giovani. Inoltre, attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica si creano le precondizioni per preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di studio e ricerca.

Obiettivo della gara è verificare le capacità dei partecipanti nel risolvere problemi di natura algoritmica mediante la scrittura di programmi secondo lo stile delle Olimpiadi Internazionali di Informatica. Gli studenti migliori vengono premiati con medaglie d’oro, argento e bronzo, in base a diverse fasce della classifica, ed entrano nell’Albo nazionale delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione.

1358, di cui 109 pugliesi, sono stati gli studenti di ogni parte d’Italia che hanno superato le prove preselettive e di essi solo 90, di cui 8 pugliesi, sono stati ammessi alla finale di Matera di questa XIX edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica.

L’alunno della IV/C del Liceo scientifico G. Galilei di Manfredonia, Antonio Ciociola, guidato dal prof. Michele Salvemini che ha creduto nel talento e nelle capacità del suo giovane allievo, è stato l’unico pugliese ad essere premiato con la medaglia.

La cerimonia di premiazione dei vincitori è avvenuta giovedì 19 settembre scorso con la consegna della Medaglia d’argento ad Antonio Ciociola, unica medaglia vanto e orgoglio dei genitori e dell’I.I.S.S. “Galilei-Moro” di Manfredonia.