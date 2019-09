Di:

Scommettere sull’Albania, con una facoltà da avviare nella città di Valona, non è più un capriccio. È una necessità per supportare il processo di miglioramento del Sistema sanitario. Perché i dati sul comparto dimostrano che in Puglia c’è molto da fare. E soprattutto che le criticità non sono legate esclusivamente alla carenza di risorse economiche. C’è un problema di personale sempre più irreperibile (il fabbisogno annuale per la Puglia è di 600 specialisti, a fronte di soli 380 riconosciuti).

«Il più allarmante tra i dati – ha detto Giovanni Gorgoni, direttore Aress Puglia (Agenzia regionale per la salute e il sociale), presentando il Forum 2019 Mediterraneo in Sanità – è la disuguaglianza delle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord, non tanto sul denaro quanto sul capitale umano, che è la vera debolezza del Sud. Le differenze in termini finanziari si possono aggiustare, se la politica lo vuole, nel giro di poco tempo. Le differenze in capitale umano, invece, non le sani in un anno, perché per fare un buon infermiere o un buon medico servono anni».

fonte https://www.nursetimes.org/personale-sanitario-netto-divario-tra-nord-e-sud/73448?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1vTo8FraHU48-SSuxpGJarDn3qUGEZB56NEg-seDx-a-4reM9xOyjl2yg