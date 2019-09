Saviano annuncia “San Gennaro è il protettore di tutti i migranti”

Di:

“Protettore di tutti i migranti”, “perfetto anche come santo protettore degli sbarchi”. Così Roberto Saviano in un video di Fanpage sui festeggiamenti per San Gennaro a New York racconta il Santo patrono di Napoli, il cui sangue, spiega l’autore di Gomorra, “è il sangue di una nazione che si perde, è il sangue del santo per antonomasia”, e questo ne fa di diritto “il protettore degli emigranti”: “un santo simpatico a tutti – cinesi, colombiani, messicani, albanesi -” che “è diventato il santo di tutti gli immigrati”.

Secondo lo scrittore di Scampia “San Gennaro è perfetto anche come santo protettore degli sbarchi”. Saviano ricorda che “la festa di San Gennaro era la festa più importante di NY a inizio 900”, e racconta degli emigranti italiani che “trattati come bestie” non erano “considerati bianchi e tutt’oggi è cosi”. “L’italiano crede di essere bianco -dice – Poi arriva a NY e scopre di essere non ‘white’ ma ‘no black'”. Lo scrittore quindi, paragonando l’emigrazione italiana dei primi del Novecento con le tragedie dell’immigrazione di oggi, racconta di come gli “emigrati italiani arrivassero in America su queste navi che erano vere e proprie baracche viaggianti”, affrontando tempeste durante le quali “a morire di più erano i bambini” e di come “chi non veniva accolto spesso si lanciava in mare dalla nave perché non sopportava l’umiliazione del rientro al paese”

fonte ebinfo@adnkronos.com

Adnkronos19 settembre 2019