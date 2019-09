Servizi sociali Foggia, Cavaliere “Notizie su presunte anomalie gestionali”

Di:

Foggia. Questa mattina un’autorevole testata on line foggiana ha pubblicato la notizia di presunte anomalie nella gestione delle attività per l’anno in corso relativamente al centro polivalente per anziani Nicola Palmisano.

Senza entrare nel merito della questione specifica, pur dettagliata nei particolari all’interno dell’articolo, si ripropone il tema dell’esistente ed evidente opacità di alcuni atti gestionali nel delicato settore dei servizi sociali, sollevato dalle forze politiche di opposizione.

Tant’è che lo scorso 13 settembre è stata depositata l’istanza, indirizzata al presidente del consiglio comunale, d’istituzione di una commissione di garanzia e controllo “sulle iniziative assunte dalla precedente Amministrazione nel settore delle politiche sociali”, sottoscritta da 12 consiglieri di minoranza, tra i quali i 3 eletti del M5S.

Anche alla luce di quanto letto questa mattina, si ribadisce la necessità, ineludibile ed urgente, di fare luce sulle procedure e gli obiettivi gestionali del Piano Sociale di Zona, il cui valore complessivo è di circa 16 milioni di euro, con l’intento di individuare eventuali distorsioni da correggere, illegittimità da sanare e clientelismi da condannare.

Tenendo a mente i dati relativi alla disoccupazione, all’emergenza abitativa, alla diffusione dell’usura, al disagio familiare e individuale, il Consiglio Comunale deve avvertire per intera la responsabilità di pungolare l’Amministrazione Landella a fare di più e meglio per sostenere chi ha bisogno ed utilizzare quelle somme esclusivamente ed efficacemente per gli obiettivi individuati, anche selezionando con maggiore cura ed obiettività i soggetti da coinvolgere nella programmazione ed a cui destinare i fondi per le azioni operative.

Ci giunge inoltre voce che l’attuale dirigente del servizio abbia ordinato, con effetto immediato, la sospensione di talune attività al centro Nicola Palmisano, un provvedimento che di fatto contribuisce ad acuire dubbi e perplessità sulla passata gestione delle politiche sociali.

(nota stampa)