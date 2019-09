Thegiornalisti non ci sono più. Da Foggia “Finita la vena creativa?”

Di:

Notizia di qualche sera fa, come un fulmine a ciel sereno, il giovane gruppo pop dei Thegiornalisti non c’è più, a dichiararlo il cantante Tommaso Paradiso su Instagram, social che ormai di gran lunga ha superato Facebook in quanto a followers, come dicono i giovani di oggi: “il futuro è Instagram, chi usa ancora Facebook è un ‘Matusa’”.

Giovani foggiani, studenti universitari, liceali, studenti di conservatorio ai quali è stato chiesto il perché dello scioglimento di questo gruppo tanto apprezzato dalle giovani generazioni, Francesca risponde così: “la musica è e deve essere in continuo divenire, evidentemente loro avranno esaurito la vena creativa”; Luca, invece, più pragmaticamente afferma: “sicuramente ci sono stati problemi di soldi”; Martina dice: “mi dispiace! Sono bravi”; Angelo canticchia: “Sotto il sole di Riccione! È stato un tormentone estivo!”.

Ovviamente non sarà né il primo né l’ultimo gruppo che si è sciolto, ricordiamo i Pooh ad esempio e non solo, certo il valore della musica è cambiato col tempo, rap, trap, ma anche lo stesso pop, sono ben lontani dal “melodismo” e dalla “cantabilità” dei gruppi storici, “non c’è più la musica di una volta! Ai miei tempi tutto era diverso!” Antonio afferma questo; Anna dice: “questi thegiornalisti e tutti gli altri di oggi non li conosco proprio!”, i non più giovanissimi affermano questo.

Ma la causa dello scioglimento quale può essere stato? Probabilmente divergenze di opinioni? problemi SIAE per il diritto di autore? mancanza di feeling professionale? sicuramente i tre non si sono lasciati in modo idilliaco sempre stando a ciò che è affermato sui ‘social’ di Paradiso, che, parafrasando le sue parole, continuerà a cantare da solo perché non sopporta il lavorare in un clima teso.

Ciò che non svanirà ovviamente è la loro musica, che volente o nolente, fa breccia nelle giovani generazioni.

Poi, come in amore il ritorno degli ex non è ormai una cosa tanto inusuale, così potrebbe essere un giorno anche per i thegiornalisti… un ritorno di fiamma? Mai dire mai…

Alessio Walter De Palma