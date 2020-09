A Verona pari senza gol tra Hellas e Roma

(lega serie a) Al Bentegodi termina zero a zero la sfida tra gialloblù e giallorossi. Il risultato non deve ingannare perchè tra Hellas Verona e Roma è stata una partita ricca di occasioni da gol, ma alla fine nessuna delle due formazioni è riuscita a “bucare la rete”. Ci sono andati più vicini i giallorossi, col debuttante Pedro e col solito Mkhitaryan a sfiorare il gol, ma i padroni di casa recriminano contro la sfortuna per due traverse colpite da Dimarco e Tameze. Legno anche per gli ospiti sul finire di partita con Spinazzola, il migliore dei suoi. Juric e Fonseca incamerano il primo punto e attendono ora di avere al più presto il gruppo definitivo per affrontare la stagione. (lega serie a)