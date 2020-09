Foggia. “Francesco ha difeso il suo lavoro e ora si trova a combattere per la vita”

Foggia, 20 settembre 2020. “La Foggia per bene, quella che la mattina si alza per andare a lavorare è conte te. Tu hai difeso solo il tuo lavoro e ora ti ritrovi a combattere per la vita. Noi foggiani dobbiamo denunciare ogni forma di degrado”. Un cartello in cui si legge rabbia e dolore è comparso ieri sulla saracinesca del bar tabaccheria “Gocce di caffè” in via Guido D’Orso dove, nel corso di una tentata rapina, è stato gravemente ferito il titolare Francesco Traiano. Il giovane di 38 anni resta in gravissime condizioni.Foggia, rapina bar: titolare 38enne in coma farmacologico

“Un solo grido, Foggia è conte con te, non mollare”, hanno scritto sulla sua bacheca facebook gli amici, i conoscenti, clienti del suo locale. Ieri sera, su iniziativa di alcuni commercianti, sono state accese delle candele davanti ai loro negozi.

Sulla vicenda, e rivolgendosi alla famiglia di Francesco, scrive l’organizzazione ‘Telefono Donna’: “Ad Alfredo Traiano e alla sua famiglia già provata da grande dolore, tutto il nostro caloroso sostegno per quanto accaduto a Francesco Traiano. Il silenzio di una preghiera da parte di tutte noi per la sua ripresa sarà il segno della speranza e della nostra vicinanza. La violenza che imperversa in questa società/ comunità caratterizzata da sopraffazione, prevaricazione, egoismo, odio nelle mani di malavitosi va combattuta con tutte le nostre forze e con umanità, onestà, solidarietà”.

