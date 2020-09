Manfredonia. Rifiuti abbandonati su Statali e Provinciali. Guardie Ambientali: “Una vergogna infinita”

Manfredonia, 20 settembre 2020. La denuncia delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, alle Autorità preposte “ai sensi dell’articolo 14 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari (e ai concessionari delle autostrade) provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione (C.d.S., sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2677; 13 gennaio 2010, n. 84)“. Precisamente si fa riferimento ai rifiuti abbandonati sulla SS.89 al km 169.300 e sulla SP. 141 al km 2, queste le più eclatanti e pericolose, per la quantità e tipologia dei rifiuti abbandonati al limite della gareggiata, tra questi, grossi divani, materassi, bustoni di immondizia e tanti altri rifiuti.

Si parla tanto di rispetto dell’ambiente in questo tempo aggiunge Manzella, e ci ritroviamo a denunciare e scoprire abbandoni di rifiuti in qualsiasi posto del paese. La profonda delusione, è che su queste strade transitano tanti mezzi regolarmente – spiega il responsabile delle Guardie Ambientali -. Chiunque sia stato deve aver avuto una bella faccia tosta perchè le probabilità di essere sorpreso in flagrante non erano poche”.

Segnalare questi fatti, è l’unico modo per provare a insegnare l’educazione e il rispetto a chi, a quanto pare, non ne conosce minimamente il significato, confermando ancora una volta, di essere solo dei VIGLIACCHI. (Nota stampa)